Gece ve İnsan: İmtihanın ve Bereketin Vakti

Gece, insanın en büyük imtihanı olduğu kadar en büyük fırsatıdır. Karanlık çöktüğünde gündüzün telaşları ve sahte parıltıları bir kenara çekilir; geriye sadece insanın vicdanı ve Rabbine yönelişi kalır.

Kur’an-ı Kerîm, gecenin bereketini defalarca vurgular:

- “Ey örtüsüne bürünen! Gecenin birazında kalk, yarısında veya biraz eksilt yahut artır. Kur’an’ı ağır ağır oku. Çünkü biz sana ağır bir söz bırakacağız. Şüphesiz gece kalkışı daha etkili ve söz daha sağlamdır.” (Müzzemmil, 1-6)

- “Onlar geceleri yataklarından kalkarlar, Rablerine korku ve ümit içinde dua ederler.” (Secde, 16)

- “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” (Kadir, 3)

Resûlullah (s.a.v.) da gece ibadetine büyük önem vermiştir:

- “Gece namazı kılınız. Çünkü o sizden önceki salihlerin âdetidir. Allah’a yakınlık, günahlardan alıkoyma, hatalara kefaret ve bedenlerden hastalıkları gidericidir.” (Tirmizî, Daavât, 101)

- “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” buyurarak gecenin zirve bereketini işaret etmiştir.

Allah dostlarının hayatında gece, bir teslimiyet ve gözyaşı vaktidir. Mevlânâ, “Gece, âşıkların bayramıdır” derken; Yunus Emre, “Seher vakti kalkıp ağlayan, Allah’a yakın olur” diye öğüt vermiştir. İmam Gazâlî, gecenin insanı arındıran bir sır olduğunu söyler; Abdülkadir Geylânî ise geceleri uzun secdelerde Rabbine yönelmenin kalbi saflaştırdığını anlatır.

Geceyi yaşayan insan, aslında iki uç arasında salınır: kahrolmak ile var olmak. Bir tarafta pişmanlıkların yükü, diğer tarafta tövbenin ve duanın hafifliği vardır. İşte bu yüzden gece, insanın en hakiki sınavıdır.

Geceyi sadece karanlık olarak değil, bir imtihan ve bir kavuşma vakti olarak görmek gerekir. Kur’an’ın ayetleri, Peygamberimizin sünneti ve Allah dostlarının örnekleri bize gösteriyor ki: Geceyi yaşayan, sabahın nuruna kavuşur. Geceyi aşan, sabahı hak eder.

