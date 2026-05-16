Geleneksel 85’liler Buluşması: Bir Ömrün Dostluk Hatırası

1985 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan bizler, 1996 Haziranında küçük bir toplulukla başlayan yolculuğu bugün geleneksel bir buluşmaya dönüştürdük. 2007’den itibaren her yıl düzenli olarak bir araya geldik; yalnızca koronavirüs döneminde iki yıl ara vermek zorunda kaldık. Ama dostluğun ve kardeşliğin gücüyle bu buluşmalar yeniden hayat buldu.

Her yıl 19 Mayıs civarında farklı şehirlerde bir araya geliyoruz. Arkadaşlarımız aileleriyle, çocuklarıyla, torunlarıyla katılıyor; bu da toplantılarımıza ayrı bir sıcaklık katıyor. Katılamayanların da muhakkak kendine göre sebepleri vardır; ama Türkiye’de belki de bizim kadar uzun yıllardır bu geleneği sürdüren başka bir grup yok. Bu, arkadaşlarımızın fedakârlığının ve ciddiyetinin en güzel göstergesi.

Bugüne kadar aramızdan ayrılan 21 arkadaşımıza rahmet diliyor, dualarla yâd ediyoruz. Rabbimiz kalanlara sağlıklı ömürler versin, dirliğimizi bozmasın. Bu yıl da Kırşehir’de, Grant Terme Oteli’nde ve şehrin güzelliklerini gezerek buluştuk. Kırşehir’in Ahilik geleneği, Cacabey Medresesi’nin ilim mirası, Hacı Bektaş ve Aşıkpaşa’nın manevi nefesi, Neşet Ertaş’ın sazındaki sevda… Hepsi buluşmamıza ayrı bir anlam kattı. Dostluğumuzun kökleri, bu şehrin tarihî ve kültürel kökleriyle birleşti. Katılanlara teşekkür ediyor, katılamayanlara kolaylıklar diliyoruz.

Bu buluşmalar sadece bir hatıra değil; huzurun, sevginin ve kardeşliğin canlı bir tezahürü. İnşallah yıllar geçse de, eksilenlere rağmen ayakta kalanlarla bu birlik devam edecek. Çünkü dostluk, ancak yaşatıldıkça ölümsüzleşir.