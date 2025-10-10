Güzel Söz Söylemek Sünnettir

Bir kelime, bazen bir ömre bedeldir. Gönülden çıkan bir söz, başka bir gönülde yankı bulur. Kalpleri onaran da, kıran da dildir. İşte bu yüzden İslam, sadece namazla, oruçla değil; aynı zamanda güzel sözle yaşanır.

Kur’an-ı Kerim’de buyrulur:

> “Kullarıma söyle: En güzel olanı söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar.”

(İsrâ Suresi, 53)

Söz, sadece bir iletişim aracı değil, bir ahlak ölçüsüdür. Güzel söz, kalpleri yumuşatır, gönülleri birleştirir. Peygamber Efendimiz (sav), “Güzel söz sadakadır” (Buhârî, Edeb 34) buyurur. Bir tebessüm, bir teşekkür, bir dua ya da bir teselli… Bunlar belki kısa cümlelerdir ama etkileri uzun yıllar sürer.

Bir başka hadiste, Efendimiz şöyle buyurur:

“Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun.”

(Buhârî, Edeb 31)

İslam ahlakının temeli, kırmamaktır. Kalp kırmak, Kâbe’yi yıkmaktan daha ağır sayılmıştır. Bir yudum sevgiyle konuşmak, öfkeyi bal eyleyebilir. “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” (Dârimî, Mukaddime, 9) diyen bir inançta, dilin de fayda üretmesi beklenir.

Günümüz dünyasında öfke, kırıcı dil ve hoyrat üslup neredeyse bir meziyet sayılır oldu. Sosyal medyada, sokakta, evde ya da iş yerinde insanların birbirine tahammülü azaldı. Halbuki söz, bir kibrit gibidir; birini ısıtır, birini yakar.

İmam Gazali şöyle der:

“Söz bir elmas gibidir; yerinde söylenirse değer kazanır.”

Anadolu irfanı da bu konuda eşsizdir. Nesiller boyu aktarılan atasözlerimiz, sözün hem kıymetini hem de edebini öğretir:

“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.”

“Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.”

“İyi söz, yılanı deliğinden çıkarır.”

“Söz gümüşse, sükut altındır.”



Dil, kalbin aynasıdır. Peygamber Efendimiz (sav) buyurur:

“Kişinin kalbinde olmayan, diline vurmaz.”

O hâlde, konuştuğumuzda merhametli, adaletli ve gönül alıcı olmalıyız. Çünkü bazen bir “geçmiş olsun” hayat kurtarır. Bazen bir “Allah razı olsun” yılların yorgunluğunu alır. Bazen bir “hakkını helal et” iki cihanı birleştirir.

Unutmayalım:

Bir kelime, bir kapıyı açar. Bir cümle, bir insanı kazanır.

Ve en güzeli:

Güzel söz, bir sünnettir. Güzel yaşamak da…