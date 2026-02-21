Hac ve umre, Müslümanların en kutsal yolculuklarından biridir. Bu yolculuğun kabulü için Allah’ın koyduğu şartlar bellidir: niyet, ihram, tavaf, vakfe… Ancak hiçbirinde “dolarla ödeme” diye bir şart yoktur.

Bugün Türkiye’de hac ve umre fiyatları dolar veya Suudi Arabistan Riyali üzerinden belirleniyor. Oysa biz kendi paramızla yaşıyoruz, kendi paramızla kazanıyoruz. Neden ibadet için yola çıkan vatandaş, yabancı para üzerinden hesap yapmak zorunda bırakılıyor? Neden TL kullanılmıyor?

Bu sorunun cevabı, turizm ve ticaret sektörünün alışkanlıklarında gizli. Suudi Arabistan’daki oteller ve hizmet sağlayıcılar fiyatlarını dolar üzerinden belirliyor. Havayolu şirketleri de uluslararası rezerv para olarak doları kullanıyor. Kur dalgalanmalarından korunmak için maliyetler dolar bazında sabitleniyor.

Ama biz şunu unutmamalıyız: TL ile ödeme yapmak sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda millî bir duruştur. Kendi paramızla ibadet masraflarını karşılamak, hem ekonomik bağımsızlığımızı korur hem de vatanseverliğin somut bir göstergesidir.

Milliyetçilik ve Vatanseverlik Boyutu

- TL ile ödeme yapmak, halkın kendi emeğini ve alın terini kendi parasıyla değerlendirmesidir.

- Dolar veya başka bir yabancı para birimine mecbur bırakılmak, ekonomik bağımlılığın göstergesidir.

- İbadet yolculuğunu kendi paramızla yapmak, hem manevî hem de millî bir onurdur.

Kayseri’deki vatandaşlara sesleniyorum: Dolar üzerinden fiyat çıkaran hac ve umre organizasyonlarına itibar etmeyin. TL üzerinden şeffaf hesap yapan, halkın cebini ve gönlünü koruyan organizasyonları tercih edin. Çünkü ibadetin ruhunu paranın gölgesine düşürmemek, aynı zamanda vatanseverliğin de bir gereğidir.

---

Dipnotlar

1. Suudi Arabistan’daki otel ve hizmet sağlayıcıların dolar bazlı fiyatlandırma politikaları, uluslararası turizm sektöründe yaygın bir uygulamadır.

2. Havayolu şirketleri ve turizm acenteleri, kur dalgalanmalarından korunmak için maliyetlerini dolar üzerinden hesaplamaktadır.

3. Diyanet İşleri Başkanlığı da hac ve umre fiyatlarını dolar veya riyal üzerinden açıklamakta, TL karşılığı ise güncel kur üzerinden hesaplanmaktadır.

---