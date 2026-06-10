​İlkokul sıralarından yeni kalkmıştım. Çocuklukla gençlik arasındaki o ince çizgide, arkadaşlarımın dilinde geleceğe dair süslü hayaller vardı; kimi şehirde büyük liselerin kapısını aralamayı düşlüyor, kimi bir ustanın yanında zanaat sahibi olmanın heyecanını yaşıyordu. Benim kalbimde ise bambaşka bir nehir çağlıyordu, ruhumu bütünüyle kuşatan mukaddes bir niyet: Hâfız olmak…

Bu niyetin rehberliğinde köyümden çıkıp yollara düştüm ve Kayseri’nin o köklü ilim yuvasına, Taşçıoğlu Kur’an Kursu’na kaydoldum.

Henüz on bir yaşındaydım; dünya gözüme çok büyük, bedenim ise bu yük için çok küçüktü. Adımımı attığım bu yeni dünyada sınıflar alabildiğine sade, yatakhane dar, kaynayan kazanlardaki yemekler ise yavandı. Fakat içimde öyle gür bir ateş yanıyordu ki, başlarda ne yatağın sertliğini hissettim ne de ekmeğin tatsızlığını.

​İlk yılın nihayetine vardığımda, Kelamullah’ın yarısını kalbime nakşetmiştim bile. Sabah ezanının o serin, ruhani vaktinden önce uyanır; uykunun en tatlı yerinde ezberlerimi mırıldanmaya başlardım. Derken ders vakti gelir, hocanın huzuruna çıkardım. Önceleri yarım sayfayla başladığım o çetin yolculukta, zamanla zihnim açılmış, günde beş-altı sayfayı tekeste okur hale gelmiştim.

Ne var ki zaman, her zaman ilk günkü hevesle akmıyordu. Kursun duvarları arasına sızan maddi imkânsızlıklar ve bazı hocaların katı, şefkatten uzak duruşları, o küçük omuzlarımıza ağır gelmeye başladı. Havada uçuşan azarlar, ansızın inen cetveller ve tokatlar…

Ruhumuzun incelmesini beklediğimiz o çatının altında, her doğan günle birlikte içimde aynı sessiz çığlık yankılanıyordu: “Bugün acaba bu kurstan nasıl kurtulur, nereye kaçarım?”

Yemekler derseniz, tatsız ve tuzsuz bir keder gibi önümüze geliyordu. Ruhumuzu doyuran Kur’an’ın yanında, bedenimizi de ayakta tutmasını beklediğimiz o ekmek, kupkuru bir somundan ibaretti.

Bir akşamüstü, can yoldaşım Abdullah’la göz göze geldik. Sözleşmiştik; bu ağır havadan bir an olsun sıyrılacak, kurstan kaçıp sinemaya gidecektik. Hava kararmış, Kayseri’nin o meşhur ayazı tatlı bir serinlikle şehre çökmüştü. Yat borusu henüz çalmamıştı ama koridorlar bir nebze sakinleşmişti. Fırsat bu fırsattı. Gölgelere sığına sığına bahçeye çıktık, tel örgülerin üzerinden birer kuş gibi atlayıp özgürlüğe doğru koştuk.

​Şehrin ışıkları arasında bir sinema salonuna attık kendimizi. Perdede Cüneyt Arkın’ın “Köroğlu” filmi oynuyordu. O karanlık salonda, gözlerimiz perdedeki ışığa kilitlenmişken; kahramanlığın, dağların, yiğitliğin ve en çok da hürriyetin tadını çıkardık. O birkaç saat, bizim için sınırları olmayan bir gökyüzüydü.

​Fakat her rüya gibi bunun da uyanışı sert oldu. Ertesi sabah, kursun yöneticisi Mümin Hoca’nın gözlerinden kaçamadık. Nam-ı diğer “Hasbekli”... Sesi sarayları titretecek kadar gür, tecrübeli bir hafız ve mizaç olarak da oldukça celalli bir adamdı.

​Önce Abdullah’ı çekti sorgu odasına. Abdullah, korkunun verdiği refleksle, “Hiçbir yere gitmedim hocam!” diyerek yeminler etti.

Hasbekli Hoca’nın gözleri çaktı, öfkeyle haykırdı:

— Yalan söyledin, bir de üstüne mukaddesatı alet edip yemin ettin! Sen artık bu çatının altında barınamazsın!

Ve onu derhal kurstan ihraç etti. Sıra bana gelmişti. Karşısında durduğumda dizlerimin bağı çözülüyordu. Sordu:

— Sen neredeydin?

İçim ürperdi, gözlerimi yerdeki karolara diktim. Dudaklarımdan sadece hakikat döküldü:

— Sinemadaydım hocam.

​Hoca bir an sessiz kaldı. O sert çehresinde derin bir sükut büyüdü. Sonra yavaşça başını salladı:

— Yalan söylemedin. Korkuna yenilip yemin de etmedin. Bu bir erdemdir evlat. Seni göndermeyeceğim. Lakin kuralsızlığın da bir bedeli var; bir hafta boyunca yemekhaneye girmeyeceksin.

​İçim burkulmuştu. Hem hürriyet hevesimin pişmanlığı hem de hoca karşısındaki utancım göğsüme oturmuştu. Odadan çıkıp boynum bükük beklerken, aradan yarım saat bile geçmeden Hoca beni yeniden huzuruna çağırdı. Elini cebine attı ve bana bir lira uzattı:

— Al Tayfur, sana her gün bir lira vereceğim. Git dışarıda, lokantada karnını doyur. Ama sakın ola arkadaşların fark etmesin. Bu sana bir ceza değil, bir hatırlatmadır. Cezanın gayesi insanı kırmak değil, onu tefekküre sevk etmektir.

​O dönemde bir kase çorba yirmi beş kuruştu. Bir lira, benim için adeta krallara layık bir ziyafet demekti. Fakat ben cebimdeki paraya değil, o sert kabuğun altından tebessüm eden gönül inceliğine ağladım. Böyle güzel kalpli bir muallimi kırmış olmak, aç kalmaktan çok daha ağır gelmişti küçük yüreğime.

​Taşçıoğlu Kur’an Kursu’nda yaklaşık bir buçuk yılımı devirmiştim. Hafızlığımın büyük bir kısmını tamamlamış, hıfzu’l-Kur’an hırkasını kuşanmaya çok yaklaşmıştım. Ne yazık ki, bu güzel yolculuğun sonunu getirmek nasip olmadı.

​Bir Ramazan Bayramı arefesinde, ne olduğunu, neden olduğunu hala bilmediğim, ortada hiçbir haklı sebebin bulunmadığı bir haksızlıkla, kursun idarecisi tarafından amansızca dövüldüm. Küçük bedenim aldığı darbelerle sarsıldı, her tarafım morluklar içinde kaldı.

Bayram namazı için köye dönme vakti gelmişti fakat annemin beni bu halde görüp içinin yanmasından, o temiz kalbinin kırılmasından korktuğum için gitmek istemiyordum. Gel gelelim, bayram sebebiyle kurs kapandığından, o yaralı halimle yola çıkmak mecburiyetinde kaldım.

​Bizim köyün köklü bir adeti vardı: Gurbetten, dışarıdan gelen evlat, annesi tarafından önce misafir odasında yıkanır, temizlenir, kirinden pasından arındırılır; sonra hane içine kabul edilirdi. Annem beni yıkayıp pak etmek için soyundurduğunda, sırtımdaki ve kollarımdaki o kapkara morluklarla yüzleşti. Dünyası başına yıkıldı. Oturdu, hıçkıra hıçkıra ağladı; ben ona sarıldım, birlikte ağlaştık.

​Babam eve gelip de hadiseyi öğrendiğinde gözü döndü. Ertesi gün doğruca kursun yolunu tuttu. O güne kadar hocaların karşısında el pençe divan duran babam, o gün evladının hakkı için aslan kesilmişti. Hocaların karşısında dik durdu, sesini yükseltti ve hesabını sordu.

​Babamın gösterdiği o asil cesaretten güç alarak, içimdeki o korku duvarını yıktım. Taşçıoğlu’nun kapısını bir daha açmamak üzere kapattım ve İmam Hatip Ortaokuluna kaydoldum.

​Hayatımın henüz baharındayken yaşadığım bu çetin dönem, beni vaktinden önce olgunlaştıran, ruhumu pişiren bir fırın oldu. Belki hafızlığım yarım kaldı, belki o mukaddes tacı başıma takamadım; fakat Kelamullah’a ve onun lafzına duyduğum o ilk günkü sevgi, kalbimin en mutena köşesinde hep taze, hep diri kaldı.

​Şimdi dönüp arkama baktığımda sadece tek bir sitem fısıldıyor içim: Keşke bazı insanlar bu kutsal emaneti taşırken bu kadar sert, bu kadar şefkatten yoksun olmasalardı... Keşke o körpecik yürekleri ürkütmeselerdi de, hem bu yalan dünyamıza hem de ebedi ahiretimize çok daha fazla nur biriktirebilseydik.