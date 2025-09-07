SON
Ünal TAYFUR

Halkın Gönül Rehberi: Necmettin Nursaçan

Ünal TAYFUR

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde doğan Necmettin Nursaçan, yıllardır dinî hizmetin, halkla gönül bağının ve hikmetli sözün temsilcisi olarak hayatımıza dokunuyor. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde aldığı eğitimle başlayan bu yolculuk, vaaz kürsülerinden ekranlara, kitaplardan sohbet meclislerine kadar uzanan bir manevi hizmet haritasına dönüştü.

Kayseri Müftülüğü görevinde şehrin manevi iklimine yön veren Nursaçan Hoca, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı gibi önemli bir makamda da dinî hizmetlerin kurumsal yapısına katkı sundu. Ancak onu farklı kılan, makamdan çok halkla kurduğu sıcak ve samimi bağ oldu. Vaazlarında sadece bilgi değil; hikmet, şefkat ve yaşanmışlık vardı.

Bugün hâlâ ekranlarda, kitaplarda ve sohbetlerde halkla buluşmaya devam eden Necmettin Hoca, “Asr-ı Saadetten Tablolar” gibi programlarla milyonlara ulaşan bir gönül sesi olmayı sürdürüyor. Onun anlatımında bir ayet, bir hadis; ama aynı zamanda bir Anadolu hikâyesi, bir insanlık dersi yer alıyor.

Nursaçan Hoca, dinî bilgiyi halkın diliyle buluşturan, irfanı hikmetle yoğuran bir üsluba sahip. Onun hizmeti, sadece geçmişte kalmış bir hatıra değil; bugün hâlâ süren bir gönül yolculuğudur. Kayseri’de ve Türkiye’nin dört bir yanında, onun sesi hâlâ huzurla yankılanıyor.

Bizler, bu kıymetli hizmeti takdir etmekle kalmamalı; onun açtığı yolda, hikmetle ve şefkatle yürümeye devam etmeliyiz.

---

