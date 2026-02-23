Harun KAYA: Eğitim, Sanat ve Kültürün Bütünlesmesi

Harun Kaya’nın eğitim, sanat ve kültür alanındaki katkılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Kur’an’ın “düşünmez misiniz, akletmez misiniz” hitabını hayatına taşıyan Kaya, sosyal meselelerde çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Onun eğitim ve sanat alanındaki faaliyetleri, bireysel duruşu ile kurumsal misyonu birleştiren örnek bir çizgi sunmaktadır.

Harun Kaya, 1962 yılında Sivas’ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamlamış, 1985 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünü, üçüncü üniversite olarak ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Harun Kaya, eğitim hayatı boyunca farklı illerde ve kurumlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur:

- Adana/Kozan – Tepecikören Ortaokulu: Öğretmenlik ve müdür yardımcılığı.

- Hakkâri/Çukurca – Komanda Taburu: Yedek subaylık görevi.

- Sivas/Merkez – Yunus Emre İlköğretim Okulu: Müdür yardımcılığı.

- Sivas/Merkez – Anadolu Selçuk İlköğretim Okulu: Öğretmenlik.

- Sivas/Merkez – Kızılırmak İlköğretim Okulu: Müdür yardımcılığı.

- Sivas/Merkez – Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu: Müdürlük.

- Sivas/Merkez – İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Şube müdürlüğü.

- Sivas/Merkez – Sultan Şehir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Müdürlük.

- Sivas/Merkez – Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi: Müdürlük.

- Sivas/Merkez – Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: Müdürlük.

Görev yaptığı süre içerisinde onlarca teşekkür, takdir, üstün başarı ve ödül belgeleri ile ödüllendirilmiş; ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına rehberlik ederek bu projelerin planlama, uygulama ve raporlamasında başarıyla görev almıştır.

Sanat ve Folklor İlgisi

Harun Kaya’nın eğitim anlayışı, sanat ve kültürle iç içedir. Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrencilerle kurduğu bağ, folklor ve müziğe verdiği önemle somutlaşmıştır. Folkloru bir sahne performansı değil, Anadolu’nun hafızası olarak değerlendirmiş; gençlerin sahnedeki duruşunu ve disiplinini bir medeniyetin çocukları olmanın gururu olarak yorumlamıştır.

Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki İdarecilik

Günümüzde idareci olarak görev yaptığı Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kimlik ve sorumluluk bilinci kazanmalarına öncülük etmektedir. Yurt dışı seyahatleriyle gençlerin ufkunu açmakta, farklı kültürleri tanıtırken kendi değerlerini temsil etmeyi öğretmektedir. Hataları ise bir eksiklik değil, doğruya giden yolda bir işaret olarak değerlendirmektedir.

Harun Kaya’nın kişisel özellikleri ve görev yaptığı kurumlarda ortaya koyduğu çalışmalar, eğitim, sanat ve kültürün bütünleşen bir çizgisini temsil etmektedir. Onun hayatı, bireysel duruş ile kurumsal misyonun nasıl birleşebileceğine dair önemli bir örnek sunmaktadır.

---

Kaynakça

1. Kaya, H. (2025). Eğitimde Sanatın Rolü ve Folklorun Kültürel Hafızadaki Yeri. Sivas: Yerel Eğitim Yayınları.

2. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunlar Derneği (2020). Mezunlar Albümü. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

3. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (2022). Sosyoloji Bölümü Mezunları Profili. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

4. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi (2023). Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

5. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2024). Sivas Eğitim Tarihi ve Kurumsal Hafıza. Sivas: İl MEM Yayınları.

6. Güler, A. (2019). “Folklorun Eğitimdeki İşlevi ve Kültürel Kimlik İnşası.” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 91(2), 45–62.

7. Karataş, M. (2021). “Sanat Eğitiminin Karakter İnşasındaki Rolü.” Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 112–130.