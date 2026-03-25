Horasan… Adı bile bir metafor: “Güneşin doğduğu yer.” Tarih boyunca bu topraklar sadece coğrafyanın değil, insanlığın kaderinin de doğu ufku oldu. Grek coğrafyacıları burayı Baktria, Aria, Parthia diye adlandırırken; İslâm coğrafyacıları Nîşâbur, Merv, Belh ve Herat’ı “ümmühât” yani ana merkezler olarak tasvir ediyordu. Bugün ise Horasan’ın parçaları İran, Afganistan ve Türkmenistan sınırlarına dağılmış durumda. Ama tarihî hafızada hâlâ bir bütün: bir medeniyet yatağı, bir imtihan sahası.

Horasan’ın kaderi, dağları kadar sert, çölleri kadar yakıcıdır. Hunlar’dan Göktürkler’e, Araplar’dan Moğollar’a kadar her kavim bu topraklara uğramış, kimi yerleşmiş, kimi yakıp yıkmış. Ama Horasan hep yeniden doğmuş. İbn Havkal’ın dediği gibi halkı “çalışkan, cesur, adalet peşinde koşan” insanlar olarak anılmıştır. Bu nitelikler, belki de sürekli istilâ ve göç yolları üzerinde olmanın zorunlu kıldığı bir dirençtir.

Horasan aynı zamanda fikirlerin kavşağıdır. Hâricîlikten Mu‘tezile’ye, Şîa’dan Kerrâmiyye’ye kadar birçok mezhep burada filizlenmiş; Maniheizm, Budizm, Zerdüştlük gibi inançlar burada kök salmıştır. Meşhed’de İmam Rızâ’nın türbesi, Belh’te Mezârışerif, Herat’ta Hüseyin Baykara’nın kültür sarayı… Hepsi Horasan’ın dinî ve kültürel çeşitliliğinin nişaneleri.

Horasan, güneşin doğduğu yer… Ama aynı zamanda irfanın, hikmetin ve alperenlerin doğduğu toprak. Bu topraklardan çıkan Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve nice gönül erleri Anadolu’nun ruhunu yoğurdu. Hasan Eren’in “dere” benzetmesiyle söylediği gibi, bu alperenler bir dere gibi aktılar: Horasan’dan doğup Anadolu’ya yayıldılar, her köyde, her şehirde bir damla su gibi hayat verdiler.

Horasan’ın tarihî serüveni bize sadece devletlerin, savaşların ve ticaret yollarının hikâyesini anlatmaz. Aynı zamanda insanın iç dünyasını, inançlarını ve arayışlarını da gösterir. Horasan’dan çıkan alperenler, Anadolu’da bir ahlâk ve adalet medeniyeti kurdular. Onların nefesiyle Anadolu, sadece bir coğrafya değil, bir irfan yurdu oldu.

Horasan’dan çıkan alperenler yalnız Anadolu’yu değil, Balkanları da irfanla yoğurdular. Ahmet Yesevî’nin hikmetleri, Hacı Bektaş Veli’nin nefesi, Yunus’un ilahileri Anadolu’da bir dere gibi akarken; bu dere Balkanlara ulaştığında Sarı Saltuk’un gönül coğrafyasıyla birleşti. Sarı Saltuk, Viyana’ya kadar uzanan yolculuğunda din, mezhep, ırk gözetmeden insanlara gönlünü açtı. Onun şahsiyetinde Horasan’ın güneşi Balkanların da ufkuna doğdu.

Sarı Saltuk, sadece bir derviş değil, aynı zamanda bir köprüydü. Müslümanıyla, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Çingenesiyle herkese aynı dere gibi hayat verdi. Onun hikâyesi, Anadolu’dan Balkanlara taşınan irfanın evrensel bir dile dönüşmesidir. Bugün Balkan köylerinde hâlâ Sarı Saltuk’un adı bir efsane gibi yaşar; çünkü o, gönül bağını insanlığa açan bir şahsiyetti.

Horasan’ın güneşi, Anadolu’nun dereleri ve Balkanların gönül coğrafyası birleştiğinde ortaya çıkan şey, insanlığın ortak irfanıdır. Bugün bize düşen, Sarı Saltuk’un açtığı bu gönül yolunu yeniden hatırlamak ve yaşatmaktır. Çünkü gönül coğrafyası haritalarla değil, insanın kalbiyle çizilir. Horasan’dan doğan güneş, Anadolu’da dere dere akarak Balkanlarda gönül bağını kurdu; bu bağ, hâlâ bize insanı insan olduğu için sevmeyi öğretiyor.