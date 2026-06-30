Hutbe ve Vaaz Kürsüsünde Yeni Ufuklar

Camiler, sadece ibadet mekânı değil; aynı zamanda toplumun eğitildiği, bilinçlendirildiği merkezlerdir. Ancak yıllardır hutbeler ve vaazlar, cemaatin hayatına dokunmayan tekrarlarla sınırlı kaldı. Bugün artık bu monotonluktan kurtulmak, hutbe ve vaaz kürsüsünü yeniden toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendirmek zorundayız.

Sağlık bilinci: Bir tıp doktorunun kürsüye çıkarak diyabet, beslenme, hijyen gibi konularda cemaatle konuşması, hem dini tavsiyeleri hem de modern tıbbın verilerini bir araya getirir.

Afet farkındalığı: Deprem uzmanlarının camide vereceği bilgiler, toplumun en geniş kesimlerine ulaşarak hayat kurtarabilir.

Toplumsal eğitim: Aile içi iletişim, gençlerin eğitimi, çevre bilinci gibi konular, cami kürsüsünden işlendiğinde daha güçlü bir etki yaratır.

Ekonomi ve hukuk: Faiz, kâr payı, miras gibi meselelerde uzmanların katkısı, cemaatin doğru bilgiye ulaşmasını sağlar.

Psikoloji: İnsanların ruhsal sorunlarına, aile içi iletişime dair bilinç kazandırmak için psikologların kürsüye çıkması büyük fayda sağlar.

Sosyoloji: Toplumsal değişim, gençlik sorunları, kültürel yozlaşma gibi konular sosyologların katkısıyla daha iyi anlaşılır.

Çevre bilinci: Doğayı koruma, israfı önleme, sürdürülebilir yaşam gibi meseleler cami kürsüsünden anlatıldığında daha geniş bir karşılık bulur.

Teknoloji kullanımı: Dijital çağda Müslümanların teknolojiye yaklaşımı, sosyal medya ve mahremiyet konuları da camilerde işlenmelidir.

Bugün Diyanet’in ve ilim adamlarının sorumluluğu, sadece ibadet vakitlerini duyurmak değil; toplumun imanını ve ahlakını koruyacak yeni yollar üretmektir. Hutbe ve vaaz kürsüsü, sadece geçmiş kahramanların hikâyelerini anlatmakla sınırlı kalmamalı; günümüzün sorunlarına çözüm sunmalıdır.

Camilerde vaazın yeni ufku, monotonluktan kurtulmak ve hayatın bütününe hitap etmektir. Çünkü imanımızı götürecek her türlü kötülük planlı ve projeli şekilde üzerimize gelirken, boş konuşmalarla vakit kaybetme lüksümüz yoktur.