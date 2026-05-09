“İlaç Müjdesi Değil, Sağlık Müjdesi İstiyoruz!”

Sağlık Bakanlığı arada bir “müjde” verir: Kanser ilacını ödeme listesine aldık, şeker hastalığı ilacını artık devlet karşılıyor… Oysa toplumun duymak istediği bambaşka bir şeydir. Biz, ilaç kartellerinin baskısı altında devletin hangi ilacı satın aldığıyla değil, hangi hastalığı kökten önlediğiyle ilgileniyoruz.

Bugün akıllı insanlar, bilim insanları ve devletler arası toplantılarda tek bir gerçeği dile getiriyor: Koruyucu hekimlik. İnsanları hastalanmadan korumak, hem devlete maliyeti sıfırlar hem de toplumu sağlıklı yaşatır. İlaç şirketlerinin kasalarını doldurmak yerine, halkın sofralarını ve yaşam biçimini düzenlemek, geleceğe yapılacak en büyük yatırımdır.

Her ilaç, beş yıl sonra vücutta biriken toksinlerle yeni sıkıntılar doğuruyor. Bağımlılık ve yan etkiler kaçınılmaz hale geliyor. O yüzden biz bakanlıktan “Şu hastalık için şu tedbiri aldık, artık ilaç kullanmaya gerek kalmadı” sözünü duymak istiyoruz. İşte gerçek müjde budur.

Elbette mevcut ilaç kullananların tedavisini kesmekten bahsetmiyoruz. Ancak bir noktadan sonra yiyecek, içecek ve beslenme düzeniyle ilgili ciddi tedbirler alınmazsa, gelecek nesillerin sağlığı tehlikeye girecek. Biz, “Şu kadar ilacı ödeme listesine aldık” değil, “Artık sizin ilaçlarınıza ihtiyacımız yok” diyebilecek bir devlet görmek istiyoruz.

Bu, yalnızca sağlık politikası değil; aynı zamanda bir gelecek vizyonu. Çünkü ilaç müjdesi değil, sağlık müjdesi bekliyoruz.

