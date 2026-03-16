Dinimizin temel kaideleri Kur’an-ı Kerim ve onu açıklayan sahih hadislerle belirlenmiştir. Müslüman’ın görevi, bu ölçülere göre amel etmek ve hayatını düzenlemektir. Ancak zamanla bidatler, töreler ve dış kültürlerin etkisiyle dinî olmayan uygulamalar din kisvesiyle takdim edilmekte, sahih ölçüler gölgelenmektedir. Oysa sadaka, zekât, fitre ve fidye gibi ibadetler hem bireysel arınma hem de toplumsal dayanışma için vazgeçilmezdir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Sadaka belâyı def eder” buyurmuştur (Tirmizî, Birr, 10)¹. Halk irfanında da “Az sadaka çok belâ def eder” sözü, paylaşmanın manevi bir kalkan olduğunu hatırlatır. Sadaka, sadece maldan vermek değil, aynı zamanda gönülden bir dua, bir tebessüm, bir selamdır (Müslim, Zekât, 56)².

İnfakın Ruhunu Zedeleyen Tehlikeler

1. Bidatlerin farz gibi sunulması: Dinî olmayan uygulamaların din kisvesiyle takdim edilmesi, sahih ölçüleri gölgeler.

2. İstismar: Gerçek ihtiyaç sahibi olmayanların, insanların vicdanını sömürerek dinî duyguları suistimal etmesi. Bu durum, hem toplumun güvenini zedeler hem de sadakanın ruhunu yaralar.

İhtiyaç Sahibini Aramak ve Onurunu Korumak

Kur’an’da “Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır” (Zâriyât, 51/19)³ buyurulmuştur. Bu ayet, Müslüman’ın görevinin sadece vermek değil, ihtiyaç sahibini araştırmak ve ona onurunu koruyarak ulaşmak olduğunu gösterir. “Sağ elin verdiğini sol el görmemesi” prensibi (Buhârî, Zekât, 10)⁴, yardımı gizlilik ve ihlasla yapmayı öğütler.

Osmanlı toplumu, infakın ruhunu kurumsallaştırarak vakıf geleneğini geliştirmiştir. Vakıflar aracılığıyla medreseler, imarethaneler, hastaneler ve çeşmeler yapılmış; toplumun ihtiyaçları karşılanmıştır⁵. Bu kurumlar, zekât ve sadakanın toplumsal düzen üzerindeki etkisini somutlaştırmıştır.

Sadaka taşları ise Osmanlı’nın incelikli yardım anlayışının en güzel örneklerindendir. Genellikle cami avlularında veya mahallelerde bulunan bu taşlara, yardım etmek isteyenler gizlice para bırakır; ihtiyaç sahipleri de ihtiyacı kadarını alırdı⁶. Böylece hem verenin hem alanın onuru korunur, yardım gizlilik ve ihlasla yapılırdı. Bu uygulama, “sağ elin verdiğini sol elin görmemesi” prensibinin somut bir tezahürüydü.

Ramazan’ın son günleri ve Kadir Gecesi, infakın bereketini artıran zamanlardır. Fitre vermek, oruç tutamayanların fidye vermesi, sadakaları çoğaltmak, ihtiyaç sahiplerini gözetmek, bu mübarek günlerin feyzinden faydalanmanın en güzel yoludur.

infak, sadece bireysel bir ibadet değil, toplumsal vicdanın canlı tutulmasıdır. Müslüman’ın görevi, sahih ölçülere göre amel etmek, ihtiyaç sahibini araştırmak, yardımı ihlasla ve onurunu koruyarak ulaştırmaktır. Osmanlı’nın vakıf geleneği ve sadaka taşları, bu anlayışın tarihî örnekleridir. Ramazan’ın son günlerinde yapılan yardımlar, hem bireysel arınma hem de toplumsal dayanışma için en büyük fırsattır.

---

Dipnotlar

1. Tirmizî, Sünen, Birr, 10.

2. Müslim, Sahih, Zekât, 56.

3. Kur’an-ı Kerim, Zâriyât Suresi, 51/19.

4. Buhârî, Sahih, Zekât, 10.

5. Barkan, Ömer Lütfi, Osmanlı’da İmaretler ve Vakıf Müesseseleri, İstanbul, 1960.

6. Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977.