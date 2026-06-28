İnsan mı, Hayvan mı?

Eğitim ve Ahlâkın Çarpıcı Mukayesesi

Hayvan eğitimi, basit ama etkili bir sistemdir. Örneğin : Bir köpek, defalarca tekrar edilen talimatla kırmızı ışıkta durmayı öğrenir. Bir at, binicisinin yönlendirmesiyle sağa sola döner. Bir güvercin, kendisine verilen işaretle geri dönüş yolunu bulur. Hayvan, kendisine öğretilen davranışı sorgusuz uygular; çünkü eğitim onun için bir refleks haline gelir. İnsana gelince… İnsan; okulda, kursta, ailede yıllarca eğitimden geçer. Kurallar öğretilir, yasalar konur, cezalar belirlenir ama yinede trafikte kırmızı ışıkta geçer, yanlış yere park eder, çevresini ve doğayı her fırsatta kirletir, üstelik yakalandığında özür dilemek yerine bin türlü bahaneler üretir ve ceza yediğinde ise “Devlete para lazım, onun için ceza yazıyorlar.” diye de devleti ve kuralları acımasızca eleştirir. İşte burada eğitim, davranışa dönüşmediği için ahlâk eksikliği ortaya çıkar. Kur’an-ı Kerim bu noktada çok çarpıcı bir uyarı yapar. “Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağıdırlar.” (A‘raf, 179) Bu ayet, insanın insan olma ve düşünme yeteneğini kullanmadığında, kendisine verilen eğitimi ve öğretiyi hayata geçirmediğinde, hayvandan daha aşağı bir konuma düşebileceğini gösterir. Çünkü hayvan, kendisine öğretileni uygular; çoğu insan ise bilmesine rağmen yanlış yapar.???? Örnek mi; Köpek kırmızı ışıkta durur İnsan ise geçer, sonra da bahane bulur. Hayvan ormanı kirletmez, İnsan piknikten sonra çöplerini bırakır. Hayvan saldırmaz durduk yere, İnsan zabıtaya küfür eder, şiddet uygular.

Sonuç olarak: Hayvan eğitimi davranışa dönüşür, kolaydır. İnsan eğitimi bilgiye dayanır ama ahlâkla birleşmezse boşa çıkar. İnsanı insan yapan, yalnızca öğrenmek değil; öğrendiğini vicdanla, ahlâkla ve sorumlulukla hayata geçirmektir. Eğer bu eksen kaybolursa, Kur’an’ın ifadesiyle insan “hayvandan daha aşağı” bir seviye düşer.

Gerçek manada insan olabilmek dileğiyle.

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