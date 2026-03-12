İstiklal marşının doğuşu

Bir milletin kader anlarında ortaya çıkan eserler vardır ki, yalnızca bir sanat ürününden ibaret değildir; aynı zamanda bir ruhun, bir vicdanın ve bir tarihin tercümesidir. İstiklal Marşı, işte böyle bir eserdir.

1920’lerin başında Anadolu, işgalin karanlığıyla boğuşuyordu. Meclis yeni kurulmuş, millet hem cephede hem gönülde varoluş mücadelesi veriyordu. İşte bu ortam, bir marşın yazılmasını zorunlu kıldı. Çünkü milletin sadece silaha değil, söze, duaya, haykırışa da ihtiyacı vardı. İstiklal Marşı’nı yazdıran ortam, yokluk ve direnişin iç içe geçtiği bu tarihî atmosferdi.

Ama ortam tek başına yetmezdi. O sesi dile getirecek bir kabiliyet lazımdı. Mehmet Akif Ersoy, yalnızca bir şair değil; halkın dilini, Kur’an’ın ruhunu ve milletin vicdanını birleştiren bir mütefekkirdi. Onun kalemi, cephedeki askerin duasını, köylünün haykırışını, şehirlinin umudunu bir araya getirdi. Akif’in kabiliyeti, milletin ortak vicdanını kelimelere dökme kudretiydi.

Ortamdaki çile ile Akif’in kabiliyeti birleşince ortaya çıkan eser, bugün hâlâ milletin en güçlü sembolü. 12 Mart 1921’de Meclis’te kabul edilen İstiklal Marşı, aslında o günün ötesine taşan bir anlam kazandı: Türk milletinin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve birlik ruhunu ebedileştirdi.

Bugün İstiklal Marşı’nı okurken, sadece bir şiiri değil; bir milletin yeniden doğuşunu, bir şairin kaleminde vücut bulan ortak vicdanı hatırlıyoruz. Ortamın acısı ve kabiliyetin kudreti birleştiğinde, tarihin en güçlü edebî ve milli metinlerinden biri ortaya çıktı.

Ve biz, her 12 Mart’ta bu gerçeği yeniden hatırlıyoruz: İstiklal Marşı, bir şairin kaleminden çıkmış olsa da, aslında bir milletin kalbinden doğmuştur.