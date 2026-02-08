İyi İnsanlar dost edinmek

Hayatın en büyük sermayesi ne para, ne makam, ne de şöhrettir. Asıl sermaye, yanımızda yürüyen insanlardır. Bizi biz olduğumuz için kabul eden, kırmadan düzelten, elimizden tutan, düştüğümüzde kaldıran insanlar… Onlar bizim gölgemizdir; iyilikleriyle yolumuzu aydınlatırlar.

Bugün toplumun en büyük açlığı, iyi insanlara duyulan özlemdir. Arkanızdan konuşanlara hadlerini bildiren, gıyabınızda bile dost kalan, yaranıza merhem olan insanlar artık azaldı. O yüzden biriktirmek gerekir: kitap okuyan, çay içen, türkü dinleyen, fesleğen kokan elleriyle hayatımıza naiflik katan insanları. Çünkü onlar, kalabalıkların içinde kaybolduğumuzda bize pusula olurlar.

İyi insan biriktirmek, aslında kendimizi korumaktır. Hata yaptığında özür dileyen, bencil değil diğergam olan, size yaptığı iyiliği unutan ama sizin iyiliğinizi asla unutmayan dostlar; işte onlar hayatın en güvenilir limanıdır. Bir gün yollar ayrıldığında bile sırrınızı namus bilen, kuyunuzu kazanlara karşı sizi uyaran, yolunuza ışık tutan insanlar…

Bizim ihtiyacımız olan, kibirsiz, riyasız, samimi ve içten insanlardır. Kuşlara ekmek koyan, en az iki şiiri ezbere bilen, ağlamayı bilen insanlar… Çünkü insanı insanca görmek, insana insanca bakmak, işte gerçek medeniyet budur.

Bugün köşemde bir çağrı yapmak istiyorum: İyi insanlar biriktirin. Yıldızları izleyip hayal kuran, düşküne el uzatan, sabahın seherinde uyanıp yetime gülümseyebilen, papatyaları ve kuş seslerini seven insanlar… Onlar hayatın en güzel hediyesidir. Onlar varsa, dünya biraz daha yaşanılır olur.

Ve en sonunda, iyi insanlara selâm olsun. Çünkü iyilik, biriktikçe çoğalır.

---