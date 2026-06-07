Kadın-Erkek Arkadaşlığı

Kadın ve erkek yaratılış itibariyle farklıdır. Allah her birine ayrı bir sorumluluk yüklemiş, neslin devamı ve toplumun huzuru için iffetli yaşamayı emretmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de “Mümin erkeklere söyle: Bakışlarını sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar…” (Nur, 24/30) buyurulurken, hemen ardından kadınlara da aynı emir verilmiştir. Bu ayet, kadın-erkek ilişkilerinde sınırların korunması gerektiğini açıkça ortaya koyar.

Bugün “arkadaşlık” adı altında süren yakınlaşmalar, aslında fıtratın çizdiği sınırları zorlamaktadır. Avrupa’da evlenmeden yıllarca aynı evde yaşayan kadın ve erkek örnekleri bize modernlik diye sunuluyor.

Oysa bu, insanlık açısından da yanlıştır, fıtrata da aykırıdır. Bu yanlış davranışların sonucu, haberlerde sıkça gördüğümüz cinayetler, şiddet olayları ve ailelerin yıkımıdır.Ne yazık ki aileler de çoğu zaman çocuklarına sahip çıkamıyor. Bir baba, kızının gece yarısı üç erkekle ormanda içki içerken öldürüldüğünü duyunca “en ağır cezayı alsınlar” diye feryat ediyor. Elbette cezayı vermek devletin görevidir. Ama asıl soru şudur: Sen kızına sahip çıkmadın, “bu bize yakışmaz, bu ne insani ne İslami” demedin; şimdi mi feryat ediyorsun? İşte bu noktada mesele bireysel olmaktan çıkıyor, toplumsal bir hastalık hâline geliyor.İstatistikler de bu gerçeği destekliyor.

2025 yılında Türkiye’de 569 kadın, çoğunlukla eşi, sevgilisi veya yakınındaki bir erkek tarafından öldürüldü. Kadınların %60’ı evlerinde katledildi. Bu tablo, “arkadaşlık” adı altında başlayan ilişkilerin çoğu kez şiddet ve cinayetle sonuçlandığını gösteriyor. İffet kavramının zayıflaması, sadece bireyi değil, bütün toplumu tehdit eden bir hastalık hâline geliyor.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir; ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez.” (Buhârî, Mezâlim, 3) buyurarak ilişkilerin kardeşlik ve sorumluluk çerçevesinde 7olması gerektiğini vurgulamıştır. Kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi “arkadaşlık” adı altında normalleştirmek, hem Kur’an’ın iffet ve ölçü emrini hem de toplumun güvenliğini görmezden gelmektir.

Sonuç olarak, neslin korunması, aile kurumunun sağlam kalması ve toplumun huzuru için kadın-erkek ilişkisi ancak nikah ve mahremiyet çerçevesinde anlamlıdır. İffet, bireyin şerefini, toplumun ise geleceğini koruyan en güçlü değer olarak yaşatılmalıdır