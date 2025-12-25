“Kanun Var, Uygulama Yok: Kayseri Trafigi

Kayseri’de trafik uygulamalarına dair gözlemler, Türkiye genelinde yaşanan tutarsızlıkların yerel ölçekteki yansımasını açıkça ortaya koymaktadır. Şehrin en yoğun bölgelerinden Sivas Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı çevresinde sık sık hatalı parklar görülmekte, kaldırımların işgal edilmesi yayaların güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri zaman zaman bu noktalarda denetim yaparak araçları çekiciyle kaldırmakta ve sürücülere ceza uygulamaktadır. Ancak bu denetimler süreklilikten uzak olduğu için vatandaşlar arasında “şikâyet olursa işlem yapılır” algısı hâlâ güçlüdür. Bu durum, kanunların eşit ve sürekli uygulanmadığı izlenimini doğurmakta, caydırıcılığı zayıflatmaktadır.

Somut veriler incelendiğinde, Kayseri’de 2024 yılı içerisinde yalnızca Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yaklaşık 12 bin hatalı park cezası kesildiği, 4 binden fazla aracın çekiciyle kaldırıldığı görülmektedir. Bu rakamlar, sorunun büyüklüğünü ortaya koymakla birlikte, denetimlerin daha çok belli günlerde ve kampanya dönemlerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Örneğin “Kaldırımlar yayaların, yollar araçların” sloganıyla yürütülen kampanyada birkaç hafta boyunca sıkı denetimler yapılmış, ancak kampanya sona erdiğinde uygulamanın gevşediği gözlenmiştir. Vatandaşlar arasında bu nedenle “yasak tabelası var ama takip yok” düşüncesi yaygınlaşmıştır.

Bu tablo, trafik düzeninin yalnızca ceza miktarıyla değil, uygulamanın tutarlılığıyla sağlanabileceğini kanıtlamaktadır. Bir sürücü otobüs durağına aracını park ettiğinde, polis veya zabıta şikâyet beklemeden müdahale etmelidir. Aksi halde kurallara uyan vatandaş ile uymayan arasında eşitsizlik doğar, adalet duygusu zedelenir ve devletin otoritesi sorgulanır. Kayseri’deki örnekler, kuralların sembolik hale geldiğini, yasak tabelalarının yalnızca göstermelik olduğunu ve denetim eksikliğinin sahtekârlığa zemin hazırladığını göstermektedir.

Sonuç olarak Kayseri’deki somut veriler, Türkiye’de trafik uygulamalarındaki temel sorunu net biçimde ortaya koymaktadır: kanunların varlığı değil, uygulanışı caydırıcılığı sağlar. Yasak tabelaları dikmek yeterli değildir; denetim ve takip olmadan kurallar sembolik kalır. Bu nedenle trafik uygulamalarındaki tutarsızlıklardan dönülmeli, kuralların eşit ve sürekli uygulanması sağlanmalıdır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2024 yılı trafik ve kaldırım denetim raporları.

