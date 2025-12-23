Kayseri’de Uyuşturucu Belası: Yerel Veriler ve Sosyolojik Çerçeve

Kayseri ve Çevresindeki İstatistikler

- Uyuşturucu haritası: 2024’te yayımlanan “Overdose Türkiye” kitabı ve atık su analizleri, Kayseri’nin Anadolu’daki uyuşturucu kullanımında öne çıkan illerden biri olduğunu ortaya koyuyor.

- Metamfetamin baskısı: Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de metamfetamin kullanımında ciddi artış gözleniyor. Bu madde, hem yakalamalarda hem de ölümlerde başı çekiyor.

- Gençlik riski: Yerel güvenlik raporları, Kayseri’de uyuşturucuya bağlı operasyonların büyük kısmının 18–30 yaş arası gençleri kapsadığını gösteriyor.

- Arz rotaları: Kayseri’nin coğrafi konumu, İç Anadolu’da geçiş noktası olması nedeniyle uyuşturucu ticaretinde lojistik bir merkez haline gelmesine yol açıyor.

Sosyolojik Bulgular

- Takipsiz gençlik: Kayseri’de ailelerin ekonomik baskı altında olması, çocukların sahipsiz kalmasına ve riskli çevrelere yönelmesine neden oluyor.

- Kadın istihdamı ve çocuk bakımı: Kadınların iş hayatına katılımı artarken, çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliği Kayseri’de de belirgin bir sorun. Bu durum, gençlerin uyuşturucuya açık hale gelmesini hızlandırıyor.

- Yerel kültürel yapı: Kayseri’nin güçlü esnaf ve STK geleneği, gençleri koruyacak sosyal projeler için önemli bir potansiyel sunuyor.

Çözüm Önerileri (Kayseri Odaklı)

- Aileyi desteklemek: Kadınlara ekonomik destek sağlanarak çocuklarının yanında olmaları teşvik edilmeli. Bu, sahipsiz gençlik sorununu azaltır.

- Yerel STK ve odalar: Kayseri’deki esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşları, gençlere yönelik spor, sanat ve meslek edindirme projeleri geliştirmeli.

- Çocuk bakım hizmetleri: Yerel yönetimler, mahalle bazlı çocuk bakım merkezleri kurarak kadınların yükünü hafifletmeli ve çocukları korumalı.

- Gençlik politikaları: Kayseri’de üniversiteler ve belediyeler işbirliğiyle kültürel, dini ve sosyal değerlerle uyumlu eğitim programları düzenlenmeli.

- Arzla mücadele: Kayseri’nin geçiş noktası olması nedeniyle narkotik operasyonları ve sınır ötesi işbirlikleri artırılmalı.

Sonuç

Kayseri’de uyuşturucu belası, Türkiye genelindeki trendin yerel bir yansımasıdır. İstatistikler, özellikle gençlerin risk altında olduğunu gösteriyor. Çözüm, yalnızca polisiye tedbirlerde değil; aileyi güçlendirmekte, kadın-çocuk ilişkisini desteklemekte ve yerel STK’ları harekete geçirmekte yatıyor.

