Kayseri’den İznik’e: İlk Osmanlı Müderrisi Dâvûd-i Kayserî

Osmanlı’nın kuruluş yıllarında bir isim var ki, hem medrese kürsüsünde hem de düşünce dünyasında iz bırakmıştır: Dâvûd-i Kayserî. 1260 civarında Kayseri’de doğan bu mutasavvıf ve müderris, Anadolu’nun ilim ve irfan ikliminde yetişmiş, ardından Mısır’a giderek bilgisini derinleştirmiştir. Onun hayatı, bir yandan fıkıh ve hadis gibi dinî ilimlere hâkimiyet, diğer yandan felsefe ve tasavvuf alanında derin bir arayışla şekillenmiştir.

Orhan Gazi’nin İznik’te kurduğu ilk Osmanlı medresesine müderris olarak tayin edilen Dâvûd-i Kayserî, yaklaşık on beş yıl boyunca öğrenci yetiştirmiş, eserler kaleme almıştır. Onun kürsüsünde sadece dinî ilimler değil, mantık ve felsefe de okutulmuş; böylece Osmanlı medrese geleneği daha ilk adımda geniş ufuklu bir çizgiye kavuşmuştur.

Dâvûd-i Kayserî’nin en önemli yönlerinden biri, vahdet-i vücûd nazariyesini felsefî bir mahiyetle yorumlamasıdır. İbnü’l-Arabî ve Abdürrezzâk el-Kâşânî’nin izinden giderek bu düşünceyi sistemleştirmiş, Anadolu’dan İran’a kadar geniş bir coğrafyada etkisini hissettirmiştir. Onun “tabiat enerjidir” fikri, yüzyıllar sonra Batı’da Wilhelm Ostwald’ın enerjetizm teorisini hatırlatacak kadar ileri görüşlüdür.

Suya verdiği özel anlam da dikkat çekicidir. “Canlı olan her şeyi sudan yarattık” ayetine dayanarak suyu hayatın sırrı, ilahî bilginin ve üretici gücün özü olarak görmüştür. Bu bakış, onun metafizik ile fizikî düşünceyi birleştiren yönünü ortaya koyar.

Eserleri arasında en çok bilinen Maṭlaʿu ḫuṣûṣi’l-kilem fî meʿânî Fuṣûṣi’l-ḥikem, İbnü’l-Arabî’nin Fuṣûṣü’l-ḥikem’ine yazdığı şerhtir. Bu eser, sadece Anadolu’da değil, Altın Orda’dan İran’a kadar geniş bir coğrafyada yankı bulmuş, sonraki mutasavvıflar üzerinde derin tesir bırakmıştır.

Dâvûd-i Kayserî’nin hayatı, Osmanlı’nın ilim yolculuğunun da bir özeti gibidir: Kayseri’nin taş sokaklarından İznik medresesine uzanan bir yol, tasavvufla felsefeyi buluşturan bir düşünce, suyun ve enerjinin sırrını çözmeye çalışan bir arayış… Onun mezarı bugün İznik’te Çınardibi’nde bulunuyor; ama fikirleri hâlâ Anadolu’nun ve İslâm dünyasının düşünce damarlarında akmaya devam ediyor.