Kayseri’nin Amel Defteri: Altı Ciltlik Bir Kültür Anıtı

Kayseri Ansiklopedisi, bir şehrin hafızasını kayıt altına alan örnek bir çalışma olarak kamu vicdanında yerini aldı. Editör Fatih Gökdağ’ın özverili emeği, Mehmet Çayırdağ’ın öncülüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel desteği, bu eseri bir hafıza anıtına dönüştürdü.

Milletlerin hafızası yalnızca tarih kitaplarında değil; ansiklopedilerde, arşivlerde ve vicdanlarda yaşar. Bu bağlamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yayımlanan altı ciltlik Kayseri Ansiklopedisi, bir şehrin kültürel ve tarihsel birikimini kayıt altına alan eşsiz bir eser olarak karşımızda duruyor. Her cildi, Kayseri’nin geçmişine düşülen bir not; her madde, ortak vicdanın bir yansımasıdır.

Bu kıymetli çalışmanın editörlüğünü üstlenen Fatih Gökdağ, yalnızca bir yayın yöneticisi değil, aynı zamanda Kayseri’nin ruhunu kelimelere döken bir hafıza mimarıdır. Gökdağ’ın titizliği, kaynaklara gösterdiği özen ve anlatıya verdiği bütünlük, bu ansiklopediyi sıradan bir bilgi derlemesinden çıkarıp bir kültür anıtına dönüştürmüştür.

Ancak bu eserin ortaya çıkmasında yalnızca editoryal emek değil, yönetsel teşvik de belirleyici olmuştur. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin görevde olduğu dönemde, ansiklopedi projesine verilen ciddi destek, bu kültürel hamlenin temelini oluşturmuştur. Özhaseki’nin vizyoner yaklaşımı, yerel yönetimlerin kültürel üretime nasıl yön verebileceğine dair örnek bir tutumdur.

Öte yandan, Mehmet Çayırdağ’ın gayretleri de bu projenin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynamıştır. Çayırdağ, ansiklopedinin hazırlık sürecinde gösterdiği öncülükle, Kayseri’nin tarihsel ve kültürel birikimini derlemeye yönelik ilk adımları atan isimlerden biri olmuştur.

Sanayiden edebiyata, mimariden halk kültürüne kadar uzanan geniş bir yelpazede, Kayseri’nin kimliği bu sayfalarda yeniden inşa edilmiştir. Bu çalışma, yalnızca Kayserililer için değil, Türkiye’nin kültürel haritasını anlamak isteyen herkes için bir rehber niteliğindedir.

Fatih Gökdağ’a, Mehmet Çayırdağ’a ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne, bu kıymetli hizmet için gönülden teşekkür ederiz. Kayseri Ansiklopedisi, bu şehrin amel defteri olarak raflarda değil, vicdanlarda yerini almıştır.

