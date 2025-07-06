Kayseri’nin Sessiz Hafızası: Ali Rıza Karabulut

Kayseri’nin Süleymanlı köyünde 1940 yılında doğan Ali Rıza Karabulut, hayatını ilme, kültüre ve manevi değerlere adamış bir araştırmacı-yazardır. Özellikle Tıbb-ı Nebevî alanındaki çalışmaları ve Raşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesi’ndeki uzun soluklu hizmetiyle, şehrin kültürel hafızasında silinmez izler bırakmıştır.

1968 yılında başladığı memuriyetle birlikte, Karabulut’un Raşid Efendi Kütüphanesi’ndeki görevi sadece bir meslek değil, bir kültür nöbeti hâline gelmiştir. Kütüphanedeki Türkçe, Farsça ve Arapça yazma eserlerin kataloglarını hazırlayarak, araştırmacılara kaynaklık eden önemli çalışmalara imza atmıştır:

- Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça ve Arapça Yazma Eserler Kataloğu I-II (1982, 1994)

- Dîvânçe-i Râşid Efendi: Râşid Efendi Kütüphanesi Tarihçesi ve Kayseri Müellifleri

Bu çalışmalar, hem yerel tarih hem de Osmanlı dönemi ilmi mirası açısından büyük önem taşır.

Karabulut’un en çok bilinen eseri olan Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi I-II (1993), Hz. Peygamber’in (sav) sağlıkla ilgili tavsiyelerini hadis kaynaklarıyla birlikte ele alır. Bu eser, geleneksel tıbbın modern yorumlarına ışık tutarken, manevi tıbbın da anlaşılmasına katkı sağlar.

Ayrıca:

- Bal’ın Tıbbî Faydaları (1989)

- Otuzüç Konuda Kırk Hadis (derleme ve tercüme)

gibi eserleriyle, halk sağlığına yönelik dini perspektifleri bilimsel bir yaklaşımla sunmuştur.

Karabulut’un tasavvuf alanındaki çalışmaları, Kayseri’nin manevi mirasını gün yüzüne çıkarmıştır:

- Seyyid Burhaneddin Tirmizî’nin Tevhid ve İbadet Konularında Görüşleri (1987)

- Kayseri İlmiye Tarihinde Meşhur Mutasavvıflar (1985)

- Gülzâr-ı Mânevi ve İbrahim Tennûrî (1979)

Bu eserler, hem akademik hem de halk nezdinde tasavvufun anlaşılmasına katkı sunmuştur.

Kaynaklar ve Notlar

Makaledeki bilgiler, aşağıdaki kaynaklardan derlenmiştir:

- Biyografya.com’daki detaylı yaşam öyküsü

- Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi kayıtları ve katalog bilgileri

- Karabulut’un yayımladığı eserler: kataloglar, ansiklopediler, derlemeler ve makaleler

- EÜ Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Dergisi ve Erciyes Dergisi’nde yayımlanan makaleleri

Ali Rıza Karabulut, Kayseri’nin kültürel ve ilmi mirasını koruyan, belgeleyen ve aktaran bir sessiz kahramandır. Onun eserleri, sadece geçmişi değil, geleceği de aydınlatan birer yol haritası niteliğindedir.