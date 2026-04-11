Kayserili Halk Sanatçısı : Zekeriya Bozdağ

1930 yılında Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde dünyaya gelen Zekeriya Bozdağ, küçük yaşlarda başladığı saz yolculuğunu kısa sürede yöre düğünlerinin ve eğlencelerinin vazgeçilmez sesi hâline getirerek sürdürdü. Annesi Yeni Süksünlü, babası ise Hazarşahlıydı. Henüz 19 yaşında iken Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinden Meliha Hanım’la evlendi.

Bozdağ’ın kıvrak ve duygulu sazı, içli ve dokunaklı sesi, Orta Anadolu türkülerini yorumladığı 45’lik plaklarla geniş kitlelere ulaştı. 1965–1980 yılları arasında plakları en çok satan sanatçılardan biri oldu. TRT Ankara Radyosu’nda Muzaffer Sarısözen’in dikkatini çekerek akitli sanatçılar arasında yer aldı. Ayda iki kez yayımlanan “Bir Solist” programında seslendirdiği türküler, onun tüm yurtta tanınmasını sağladı.

Sanat hayatında Ankara türkülerine özel bir yer veren Bozdağ, Bayram Aracı’nın etkisiyle bu alanda derinleşti. Abdurrahim Karakoç’un sözlerini yazdığı “Unutmak kolay mı deme / Unutursun Mihribanım” adlı türkü onun ilk bestelerindendir. TRT repertuarına “Ben Giderken Ekinleri Göğüdü” adlı Kayseri türküsünü ve “Küçükten Görmedim Ana Kucağı” ile “Atım Kalk Gidelim Harap Haneden” gibi bozlakları kazandırdı. Bununla birlikte, notaya alınmamış ve plaklarda kalmış pek çok türküsü hâlâ arşivlerde beklemektedir.

Hamamönü’nde Rıfat Balaban’ın babasının Maraş Kahvesi bitişiğindeki plak dükkânı, dönemin TRT sanatçılarının uğrak yeriydi. Bu dükkân daha sonra Neşet Ertaş’ın eşi Leyla Ertaş’a devredildi. Bozdağ, çocuğu olmadığı için iki kimsesiz kız çocuğunu evlat edinmiş, onları büyütüp okutmuş ve öz evladı gibi sahiplenmiştir.

Hac dönüşü profesyonel müzik hayatını noktalayan sanatçı, sazını duvara asarak bir daha eline almamıştır. Son yıllarını Gebze’de geçirmiş, zaman zaman Ankara’ya dostlarını ziyarete gelmiştir. 23 Ocak 1985’te Gebze’de ikindi namazı çıkışında vefat etmiştir.

Ayaş Yolları başta olmak üzere onlarca Ankara türküsünü derleyerek TRT arşivlerine kazandıran Zekeriya Bozdağ, solo bağlama ile çalıp söyleyen sanatçılar kuşağının müstesna isimlerinden biri olarak Türk halk müziğinde unutulmaz bir iz bırakmıştır.

