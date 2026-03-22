Kelimenin İtibarı ve Toplumun Yozlaşan Dili

Dil, milletin aynasıdır. Kelimeler, sadece seslerden ibaret değildir; her biri bir anlam, bir duygu, bir bağlam taşır. Atalarımız boşuna dememiş: “Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.” O yüzden kelimelerle oynamak, onları yerinden etmek, bağlamından koparmak sadece dilin değil, toplumun da değerlerini aşındırır.

Geçtiğimiz gün çarşıda şahit olduğum bir sahne beni derinden düşündürdü. Orta yaşlarda bir hanım, torununa ya da çocuğuna “aşkım, bir tanem, hayatım” diye hitap ediyordu. Bu sözler, eşler arasında özel bir bağlamda anlamlıdır; mahremiyetin, sevginin, özel bir ilişkinin kelimeleridir. Ancak toplum içinde, çocuklara yöneltildiğinde hem kelimenin itibarı zedeleniyor hem de anlamı sakatlanıyor. Çünkü bu kelimeler yerinde kullanılmadığında sıradanlaşıyor, edepsizleşiyor ve değerini kaybediyor.

Bugün gençler arasında da benzer bir yozlaşma var. Hakaretler bile anlamını yitirmiş durumda. Birine “mal” deniyor, karşısındaki gülerek “teşekkür ederim kardeş” diye cevap veriyor. Oysa eskiden hakaretin bile bir karşılığı vardı; bir davranışa tepki olarak söylenirdi. Şimdi ise zevk için, sırf eğlence olsun diye insanlar birbirine hakaret ediyor. Atalarımızın dediği gibi: “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” Ama biz tatlı dili bırakıp hoyratlığı eğlenceye dönüştürdük.

Kelimeyi yerinde kullanmak, kültüre ve topluma hizmettir. Çünkü kelimenin itibarı, toplumun itibarıdır. Sevgi sözcükleri hak eden kişiye, hak ettiği bağlamda söylenmeli; hakaretler ise keyif için değil, gerektiğinde uyarı için kullanılmalı. Aksi halde dilin anlamı kaybolur, toplumun değerleri de beraberinde erir.

Bugün belki küçük bir ayrıntı gibi görünen bu mesele, aslında büyük bir kültürel çöküşün işaretidir. “Taş yerinde ağırdır.” Kelime de yerinde ağırdır. Onu yerinden oynatmak, toplumun değerlerini hafifletmektir. Kelimeleri korumak, onları yerinde ve kararında kullanmak, sadece dilin değil, toplumun da geleceğini korumaktır.

---