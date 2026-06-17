Kep Töreni Mi Dediniz, O da Ne?

Okullar kapanıyor, yaz tatili başlıyor. Eskiden okul birincileri ödüllendirilir, öğrenciler ve öğretmenler onurlandırılırdı.

Bugün ise anaokulundan üniversiteye kadar “mezuniyet” adı altında Batı’dan ithal edilmiş şablonlar uygulanıyor. Kardinal şapkaları, yabancı müzikler, şehvani eğlenceler… Bunlar bizim icazet geleneğimizle, kültürümüzle hiçbir bağ taşımıyor.Anaokulunda küçücük çocuklara Batı müziği eşliğinde dans ettirmek hangi mezuniyetin parçasıdır? Liselerde “balolar” adı altında düzenlenen toplantılar çoğu kez nefsani arzuların tatmini için bir bahane hâline geliyor.

Üniversitelerde ise cübbe ve şapkalar kültürel yabancılaşmanın sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Oysa bizim geleneğimizde icazet törenleri vardı; ilim yolculuğunun sonunda yapılan bu kutlamalar hem öğrenciyi hem hocayı onurlandırır, hem de toplumun değerleriyle uyumlu olurdu.Bugün eğitim sistemimizde daha derin bir sorun var: Öğrenci okula isteksiz gidiyor, öğretmen maaş için gidiyor, veliler ceza korkusuyla çocuklarını gönderiyor. Böyle bir ortamda verim beklemek mümkün değil. Oysa olması gereken, öğrencinin “okuluma kavuşmak istiyorum” heyecanını, öğretmenin “maaşımı helal ettirmeliyim” sorumluluğunu yeniden canlandırmak. Eğitim ancak bu ruhla ayağa kalkar.

Ve işte Alman turistin sözleri: Türkiye’ye tatil için gelen bir Alman, yemeklerimizi, denizimizi, çevremizi çok beğendiğini söylüyor. Ancak şu cümleyi kuruyor:

“Her şey çok güzeldi ama bir şeyi anlamadım. Neden kendi müziğinizi dinletemediniz? Nereye gittiysem bizim müziğimiz çalıyordu. Ben zaten kendi ülkemde dinliyorum. Burada Türk müziğini duymak istedim ama maalesef mümkün olmadı. Bundan çok rahatsız oldum. Siz rahatsız olmuyor musunuz?”

Bu söz, aslında bizim kendi değerlerimizi törenden, şenlikten, eğlenceden çekip çıkardığımızda nasıl bir kültürel teslimiyet içine düştüğümüzün en net göstergesidir.

Sonuç olarak, mezuniyet törenleri yapılmalı; ama Batı özentisiyle değil, kendi değerlerimizle. Çocuklarımızı robot gibi sahneye çıkarmak yerine, onları kendi kültürümüzün sesiyle, kendi müziğimizle, kendi kıyafetimizle onurlandırmalıyız. Çünkü mezuniyet, sadece bir okulun bitişi değil; aynı zamanda bir kültürün, bir medeniyetin devamı için verilen mesajdır.