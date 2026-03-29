Kırşehir’de Ahiliğin İzinde: 41. Yıl Buluşmamıza Hazırlık

1985 ilahiyat mezunlarının geleneksel buluşmaları, bu yıl 41. yılına ulaşıyor. “41 kere maşallah” dedirten bu anlamlı buluşma için 15-16-17 Mayıs tarihlerinde Kırşehir’de bir araya geleceğiz. Ön görüşme ve hazırlık için yaptığımız ziyarette, şehrin bize sunduğu değerleri ve samimiyeti yakından görme fırsatı bulduk.

Kırşehir Grand Terme Otel’de yapılacak toplantımız için ön hazırlık görüşmelerimizde, otel Müdürü Ali Aksoy geniş ufku ve misafirperverliği bizi fazlasıyla memnun etti. Anadolu’nun tam ortasında yer alan bu şehir, ticaretiyle, insanlarının hasbi davranışlarıyla ve ahilik kültürünün köklü mirasıyla buluşmamız için en uygun mekân olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kültür Müdür Yardımcısı Eyüp Temur Bey’in rehberliğinde gezdiğimiz Ahilik Müzesi, eşyaların ve objelerin kültürümüzdeki yerini hatırlattı. Her eşyanın bir vicdanı, bir karakteri yansıttığını görmek, ahiliğin adalet ve samimiyet üzerine kurulu felsefesini daha da derinden kavramamıza vesile oldu. Ahi Evran Külliyesi ise gençlerin mutlaka detaylı şekilde incelemesi gereken bir mekân. Oradaki her obje, bir ders, bir ibret vesilesi.

Hazırlık ziyaretimizde karşılaştığımız dostlarımızın samimiyeti, Anadolu insanının özünü bir kez daha ortaya koydu. Çiftçisinden sanatçısına, eğitimcisinden yöneticisine kadar herkesin üretme gayreti, Rabbim’in izniyle başarıya dönüşecektir.

Kayseri’den birlikte gittiğimiz Ahmet Kamil Cihan, Ebubekir Atik ve Musa Ebil ile bu hazırlık sürecini yaşadık. Kırşehir’de bizi karşılayan ve uğurlayan Ali Aksoy, Eyüp Temur, Kubilay Kolukırık ve Ramazan Kamiloğlu’na da gönülden teşekkür ederiz.

Sonuçta, Kırşehir sadece bir şehir değil; Türk dünyasının adalet, edep, iffet ve samimiyet merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi. 15-16-17 Mayıs’taki buluşmamız için Kırşehir’i seçmiş olmamız, isabetli bir karar oldu. Hazırlık ziyaretimiz, buluşmamızın ne kadar anlamlı geçeceğinin şimdiden işaretlerini verdi.

Bu buluşmamızın hayırlara vesile olmasını, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirmesini Rabbim’den niyaz ederim. Ahiliğin adalet ve samimiyet ruhu, bizlere yol gösterici olsun. Katılacak tüm arkadaşlarımızın sağlık, huzur ve bereket içinde buluşup ayrılmalarını diliyorum.

Rabbim ümmetin birliğini daim etsin. Bu buluşmalar sadece dostluklarımızı değil, ümmetin ortak değerlerini hatırlatmaya vesile olsun. Ahilikten aldığımız dersler, ticarette dürüstlüğü, toplumda adaleti ve kardeşlikte samimiyeti yeniden canlandırsın. Rabbim bizleri, ümmetin birliğini koruyan, fitneden uzak duran, kardeşliği ve dayanışmayı güçlendiren kullarından eylesin.

41. yıl buluşmamız, sadece bir hatıra değil; ümmetin birlik ve beraberliğine dair bir dua, bir temenna olarak kayda geçsin. Rabbim gayretlerimizi bereketlendirsin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın.

