LGBT'nin Hedefi

Ev ve Ailenin KutsallığıTürkçede “ev” kelimesi, köklü bir geçmişe sahiptir. “Eb” kökünden türeyerek aileyi, yuva olmayı ve insanlığın devamını simgeler. Ev, sadece dört duvar değil; kadın ve erkeğin Allah’ın koyduğu fıtrata uygun şekilde birleşerek nesiller yetiştirdiği kutsal bir mekândır. Bu nedenle evlilik, İslam’da teşvik edilen ve toplumun huzurunu sağlayan bir kurumdur.

İslam’da Evlilik Teşviki

Kur’an ve hadisler evliliği teşvik eder. Evlilik, sadece cinsel arzuların helal yoldan karşılanması değil, aynı zamanda sevgi, merhamet ve huzur üzerine kurulu bir ortaklıktır. “Size kendinizden eşler yaratması, onlarda huzur bulmanız ve aranıza sevgi ve merhamet koyması O’nun ayetlerindendir.” (Rûm 30:21) ayeti, evliliğin ilahi bir düzen olduğunu ortaya koyar. Hz. Peygamber de “Nikah benim sünnetimdir” diyerek evliliğin Müslüman hayatındaki önemini vurgulamıştır.

Son yıllarda LGBT hareketleri dünya genelinde sistemli bir şekilde yayılmaktadır. ILGA World raporuna göre 70’ten fazla ülkede LGBT kimliği yasal yaptırımlara konu olurken, 11 ülkede eşcinsellik ölüm cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Buna karşın bazı ülkeler eşcinsel evliliği yasallaştırmış ve cinsiyet kimliğiyle ilgili reformlar yapmıştır.

Avrupa’nın batısında ve Latin Amerika’da LGBT hakları güçlü şekilde korunurken, Orta Doğu ve Afrika’da ciddi kısıtlamalar vardır. Türkiye’de ise özellikle son yıllarda LGBT içeriklerine karşı daha sert bir tavır alınmış, aile kurumunu korumak adına çeşitli politikalar geliştirilmiştir.

Toplumsal ve Ahlaki Tehdit LGBT faaliyetleri bireysel özgürlük söylemiyle sunulsa da özünde aile kurumunu zayıflatmayı hedeflemektedir. Aileyi dağıtmak, sadece bireyleri değil, toplumların geleceğini de yok eder.

Nüfusun azalması, kültürlerin çözülmesi ve ahlaki değerlerin kaybolması bu projelerin en büyük sonuçlarıdır. İlginçtir ki, bu dayatmaları yapan çevreler kendi aile yapılarını titizlikle korumakta, başkalarına önerdiklerini kendileri uygulamamaktadır.

Aile Kurumunun Geleceği Boşanma oranlarının artması, doğum oranlarının düşmesi ve dijitalleşmenin ilişkileri zayıflatması aile kurumunu tehdit etmektedir.

Sosyologlara göre aile, bireyin doğduğu ve topluma katıldığı en önemli sosyal kurum olmaya devam edecek; ancak ekonomik belirsizlikler ve bireysel özgürlük arayışı gençlerin evlilikten uzaklaşmasına yol açmaktadır. Türkiye’de ve dünyada aile kurumunun geleceği, dinî değerlerin korunması, ekonomik istikrarın sağlanması ve kültürel kimliğin güçlendirilmesi ile doğrudan bağlantılıdır.

Sonuç

Ev, Türk kültüründe ve İslam’da kutsal bir kurumdur. Kadın ve erkeğin helal yoldan birleşerek nesil yetiştirmesi, Allah’ın koyduğu fıtrata uygun bir yaşam biçimidir.

LGBT dayatmaları ise bu kutsal düzeni bozmayı amaçlayan küresel projelerden ibarettir. Nitekim geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen 15.000 kişilik LGBT gemisi, İstanbul’da halkın ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisiyle karşılaştı ve şehre girişine izin verilmedi. Bunun üzerine rotasını Ege’ye çevirdi; ancak orada da benzer tepkilerle karşılaştı. Bu olay, Türk toplumunun aile kurumunu koruma konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Müslüman toplumlar, ev ve aile kurumunu koruyarak hem kendi huzurlarını hem de insanlığın geleceğini güvence altına almak zorundadır. Çünkü ev, sadece bir barınak değil; neslin devamı, kültürün yaşatılması ve insanlığın geleceği için vazgeçilmez bir kurumdur.