Dünya, zulmün ve adaletin sürekli karşı karşıya geldiği bir sahne. Her dönemde güçlüler mazlumlara saldırdı; kimi zaman Bosna’da, kimi zaman Çeçenistan’da, kimi zaman Gazze’de… Benim yolum ise hep aynı oldu: mazlumun yanında durmak.

Sırplar Bosna’ya saldırdığında Bosna’nın yanındaydım[1]. Rusya Çeçenistan’a saldırdığında Çeçenistan’ın yanındaydım[2]. 2006’da İsrail Hizbullah’a saldırdığında Hizbullah’ı destekledim[3]. ABD Afganistan’ı işgal ettiğinde Afganistan’ın yanındaydım[4]. ABD Irak’ı işgal ettiğinde Irak’ın yanındaydım[5]. İsrail Gazze’ye saldırdığında daima canım Gazze’nin yanında oldum[6]. Sisi, Mursi’ye darbe yaptığında Mursi’nin yanındaydım[7]. Esad, İran ve Rusya Suriye halkına saldırdığında Suriye halkının yanında durdum[8]. Doğu Türkistan’da Müslüman Uygurlar zulme uğradığında onların yanında oldum[9]. Myanmar’da Arakanlı Müslümanlar katledildiğinde onların yanında oldum[10]. Trump, Maduro’yu tutukladığında Maduro’nun yanındaydım[11]. Bugün ABD ve İsrail İran’a saldırıyorsa, elbette İran’ın yanında olurum[12].

Çünkü ben mazlumun dinine, mezhebine, ırkına bakmam. İster “İrancı” desinler, ister “Selefi”… umurumda değil. Benim mezhebim de meşrebim de yalnızca İslam’dır. Rabbim ömür verdiği müddetçe inşallah hep mazlumların yanında olacağım.

Mazlumun yanında olmak, sadece bir siyasi tavır değil; bir vicdan meselesidir. Tarih, zalimlerin zulmünü unutmaz ama mazlumun yanında duranları da unutmaz. Bizim görevimiz, hangi coğrafyada olursa olsun, hangi kimlikten gelirse gelsin, mazlumun sesini duymak ve onunla birlikte durmaktır. Çünkü adaletin sesi, mazlumun nefesiyle yükselir.

Dipnotlar

[^1]: 1992–1995 Bosna Savaşı sırasında Sırp güçlerinin saldırıları, Srebrenitsa Katliamı gibi insanlık suçlarıyla tarihe geçti.

[^2]: 1994–1996 ve 1999–2009 arasında Rusya’nın Çeçenistan’a yönelik operasyonları binlerce sivilin ölümüne yol açtı.

[^3]: 2006 Lübnan Savaşı, İsrail ile Hizbullah arasında yaşandı.

[^4]: ABD’nin 2001’de Afganistan işgali, Taliban rejimini devirdi ama siviller büyük bedeller ödedi.

[^5]: 2003 Irak işgali, Saddam Hüseyin’in devrilmesiyle sonuçlandı; ülke uzun süre kaosa sürüklendi.

[^6]: Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları, özellikle 2008–2009 ve 2014’te büyük yıkımlara sebep oldu.

[^7]: 2013’te Mısır’da General Sisi’nin darbesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi görevden alındı.

[^8]: Suriye İç Savaşı (2011–günümüz), Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırılarıyla milyonlarca insanı yerinden etti.

[^9]: Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Müslümanlarına yönelik baskı ve kampları, uluslararası insan hakları raporlarına yansıdı.

[^10]: Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik 2017’deki saldırılar, yüzbinlerce kişinin Bangladeş’e göç etmesine yol açtı.

[^11]: 2019’da ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımları ve Maduro’ya karşı girişimleri, Latin Amerika’da büyük tartışmalara yol açtı.

[^12]: Günümüzde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik baskıları, bölgesel gerilimleri artırmaktadır.