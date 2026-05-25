Ünal TAYFUR

Medeniyetin Zincirleri

Bir zincirle bağlanmış çöp kovası, aslında ev ile şehir arasındaki kopuk bağın sembolüdür. Çünkü medeniyet, yalnızca büyük meydanlarda, parlak binalarda değil; evin kapısından başlar. Fârâbî’nin “el-Medînetü’l-fâzıla” anlayışı bize gösteriyor ki, erdemli şehir ancak erdemli evlerin toplamıdır. Evde öğrenilmeyen adalet, paylaşma ve sorumluluk bilinci şehirde zincirlenmiş kovaya, sökülmüş musluğa, çalınmış rögar kapağına dönüşür.  

Fârâbî’nin ev-şehir bağı: Ona göre aile ve mahalle gibi küçük topluluklar, şehrin temel dokusunu oluşturur ama tek başına yetmez. Evde kazanılan erdemler şehre taşınmadıkça medeniyet kurulamaz. Şehir, bu küçük düzenleri bir araya getirerek insanın gerçek mutluluğa ulaşabileceği büyük bir organizmaya dönüşür.  

İbn Sînâ’nın adalet vurgusu: Topluluk halinde yaşamak yetmez; adalet olmadan düzen olmaz. Eğer herkes adaleti kendi çıkarına göre yorumlarsa, ortaya kargaşa çıkar. Bu yüzden evde öğretilen adalet bilinci, şehirde toplumsal düzenin temeli olur.  

İbn Haldûn’un umrân teorisi: O, medeniyetin sadece erdem ve metafizik temellerle değil, hayatın gerçekleriyle açıklanması gerektiğini söyler. Umrân kavramı hem bedevî hem uygar toplumları kapsar. Evdeki düzenin şehirdeki düzenle birleşmesi, toplumun yükseliş ve düşüşlerini belirler.  

Bugün zincirlenmiş çöp kovası, aslında zincirlenmiş vicdanların sembolü. Eğer evde çocuklara kamu malının kutsallığı öğretilmezse, şehirde medeniyet zincire vurulur. Fârâbî’nin erdemli şehir ideali, İbn Sînâ’nın adalet şartı ve İbn Haldûn’un gerçekçi umrân bakışı bize aynı şeyi söylüyor: medeniyet evden başlar, şehirde büyür.  

