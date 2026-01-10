Melikgazi Belediyesine Açık Çağrı: Ortak Değerlerimizi Korumak

Sayın Başkan,

Yerel yönetimlerin işi kolay değildir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, şehrin düzenini sağlamak büyük bir sorumluluk ister. Ancak bazı meseleler vardır ki çözümü basittir, ertelenmesi ise hem toplumsal huzuru hem de ortak değerlerimizi zedeler.

Mahallemde, Delikli Taş Camii’nin önünde uzun süredir devam eden bir durum var. Caminin girişindeki abdest alma yerleri ve güneyindeki tuvaletlerin önünde belediye otobüsleri yıkanıyor. Bu sırada ortaya çıkan kir, çamur ve atıklar caminin önünde bırakılıyor. Ortak ibadethanemizin çevresi çoğu zaman balçığa dönüyor.

Defalarca zabıtaya başvurdum, sistemden “şikâyetiniz çözülmüştür” mesajı geldi. Ancak sahada durum değişmedi. Bu, sadece bir vatandaşın değil, Kayseri’de yaşayan herkesin ortak meselesidir. Çünkü caminin suyunda herkesin hakkı vardır. Bu kul hakkıdır, bu vebaldir.

Sayın Başkan, sizden beklentim bu konuyu ciddiyetle ele almanızdır. Bir taraftan şehrimizi güzelleştiren belediyemiz, diğer taraftan ibadethanelerimizin önünü kirleten uygulamalara göz yumarsa bu büyük bir çelişki olur. Çözüm aslında basittir:

- Otobüslerin yıkanması için uygun ve düzenli alanlar oluşturulabilir.

- Zabıta denetimleri sahada daha etkin hale getirilebilir.

- Vatandaşların şikâyetleri otomatik mesajlarla değil, somut müdahalelerle karşılık bulmalıdır.

Camilerimiz, ortak değerimizdir. Onları temiz tutmak sadece mekânı değil, vicdanı da korumaktır. Bu mesele, bireysel uyarılarla çözülemez; belediyenin kararlı adımlarıyla çözülebilir.

Kayseri’nin temizliği, ibadethanelerimizin saygınlığı ve kul hakkına riayet için bu çağrıyı yineliyorum: Gelin, bu yanlışlığa birlikte son verelim.