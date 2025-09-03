Mevlid Kandili Üzerine

Bugün, Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Bugün, insanlığın ufkuna doğan rahmet güneşinin, Hazreti Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyayı teşrif ettiği kutlu zaman dilimi. Mevlid Kandili, sadece bir doğumun değil, bir dirilişin, bir ahlak inkılabının, bir vicdan uyanışının yıl dönümüdür.

Bu gece, İslam ümmeti için bir hatırlayış gecesidir. Unutulanı hatırlama, uzaklaşanı yakınlaştırma, kalbi yeniden Allah ve Resûlü’nün sevgisiyle doldurma gecesidir. Kandiller, geçici olanla kalıcı olanı ayırt etme fırsatıdır. Mevlid Kandili ise bu fırsatların en anlamlısıdır; çünkü bu gece, insanı insan yapan bütün güzelliklerin vücut bulduğu bir şahsiyetin doğum gecesidir.

Hazreti Peygamber’in doğumu, sadece bir tarihsel olay değil; insanlığın karanlıktan aydınlığa çıkışının sembolüdür. O, sabrın timsaliydi. O, adaletin sesi, merhametin nefesiydi. O, yetimin başını okşayan, mazlumun yanında duran, zalime karşı duran bir örnekti. Mevlid Kandili, bu örnekliği yeniden hatırlamak, hayatımıza taşımak içindir.

Bu gece, Müslümanlar camilerde Kur’an tilavetleriyle, naatlarla, ilahilerle ve dualarla gönüllerini arındırır. Salavatlarla Peygamber Efendimiz’e olan muhabbetlerini tazeler. Diyanet kaynaklarında belirtildiği üzere, bu geceye özel bir ibadet şekli Kur’an ve Sünnet’te yer almasa da, ümmetin gönlünde bu gece, nafile ibadetlerle, tevbe ve dua ile ihya edilir.

Mevlid Kandili, bir öze dönüş mevsimidir. Kalp gözünü açma, gönül dünyasını temizleme, nefsin yanıltıcı arzularından uzaklaşma zamanıdır. Bu gece, sadece geçmişi anmak değil; onun mesajını bugüne taşımak, onun ahlakıyla yeniden şekillenmek içindir.

Ey gönüller! Bu geceyi gafletle değil, şükürle; boşlukla değil, ibadetle; unutmakla değil, hatırlamakla geçirelim. Salavatlarla, dualarla, Kur’an’la, tevbe ile bu kutlu doğumu karşılayalım. Bu Çünkü bu gece, alemlere rahmetin doğduğu gecedir.

