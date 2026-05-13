Ünal TAYFUR

'Milletin İstikbali: Öğretmenin Huzuru'

Bugün okullarımız birer eğitim yuvası olmaktan çıkıp adeta cezaevine dönüşmüş durumda. Öğrenci kendi çıkarını gözetiyor, veli çocuğunun anlattığı her sözü sorgulamadan öğretmeni suçluyor, çevre ise ahlaksızlık ve seviyesizlikle öğrenciyi kontrol ediyor. Bu üçlü çarkın ortasında öğretmen yalnız bırakılıyor.  

Öğretmen, toplumun en saygın ferdi olması gerekirken, artık öğrenciden korkar hale geldi. Velilerin şikâyetleri, savcılıklara taşınan asılsız iddialar, öğretmenin psikolojisini bozuyor. Oysa öğretmen huzurlu değilse, ne okulda ne toplumda huzur olur.  

Milli Eğitim Bakanlığı’nın pansuman tedbirleri bu yarayı kapatamaz. Öğretmenin yeniden eski saygınlığına kavuşması şarttır. Öğrenci, “öğretmenim bu işi biliyor” diyebilmeli; öğretmen de öğrencisine güvenle yaklaşabilmelidir. Saygı ve sevgi karşılıklı olduğunda, nesiller sağlıklı yetişir.  

Bugün öğretmen sadece kendini kurtarmaya çalışıyor; ne eğitimde ne öğretimde tam anlamıyla görevini yerine getirebiliyor. Bu bozulma, milletin geleceğine mal olacak kadar büyük bir tehlike. Çözüm, öğretmeni yeniden merkeze almak, ona hak ettiği değeri vermek ve okulları huzur yuvası haline getirmektir.  
 

