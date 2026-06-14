Muhabbet ve Hoşgörü Sembolü : Prof. Dr. Cihat Tunç

Bazı insanlar sadece yaşadıkları döneme değil, iz bıraktıkları gönüllere de yön verir. İlmiyle, ahlâkıyla, tevazusuyla ve özellikle de hoşgörüsüyle tanınan Prof. Dr. Cihat Tunç, bu toprakların yetiştirdiği nadide ilim adamlarından biridir. Onun adı, yalnızca akademik çevrelerde değil, aynı zamanda saygı ve muhabbetin hüküm sürdüğü bir gönül halkasında da yankı bulmuştur.

1937 yılında Burdur’da dünyaya gelen Cihat Tunç Hoca, eğitim hayatını büyük bir azimle sürdürmüş ve ilahiyat alanında derinleşerek akademik sahada önemli görevler üstlenmiştir. Özellikle Kelâm ilmi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan hocamız, hem öğrencileri hem de meslektaşları tarafından bu alandaki katkılarıyla saygıyla anılmıştır.

Akademik yolculuğu boyunca yalnızca ders vermekle kalmamış, birçok önemli görevde de bulunmuştur. Fakültelerde bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı ve uzun yıllar dekanlık görevlerini büyük bir vakar, sabır ve adalet duygusuyla yerine getirmiştir. Yöneticilik yaptığı yıllarda her kesimle sağlıklı ilişkiler kurmuş, fakülte iklimine huzur ve istikrar kazandırmıştır.

Prof. Dr. Cihat Tunç’u farklı kılan belki de en belirgin özellik, onun yüksek hoşgörüsüdür. Öğrencilerine bir öğretici olmaktan ziyade bir rehber gibi yaklaşır, her daim anlayış ve sükûnet içinde davranırdı. Onunla bir kez sohbet eden bir öğrenci, yalnızca bilgi değil, aynı zamanda gönül ferahlığı da kazanırdı. Kapısını çalan kim olursa olsun, Cihat Hoca’nın odasından mahzun çıkmazdı.

Yaş haddinden emekli olduğu gün, ardında sadece bilimsel makaleler, idari başarılar ve görev raporları değil; aynı zamanda dualar, hürmetler, minnetler bıraktı. Onunla çalışan herkes, yöneticiliğinde adaletin, ilimde tevazunun ve insani ilişkilerde zarafetin ne demek olduğunu fiilen gördü.

Cihat Tunç Hoca, sadece bir ilahiyat profesörü değil; aynı zamanda gönüllere dokunmayı bilen, izzetli duruşuyla ve örnek şahsiyetiyle yol gösteren bir gönül adamıdır. Bugün onun öğrencileri, Türkiye’nin dört bir yanında din hizmetine, eğitime ve ilme hizmet etmeye devam ediyor. Hepsi, hocanın bir zamanlar ektiği tohumların meyvesi gibidir.

Allah kendisine sağlık, afiyet ve uzun ömürler ihsan etsin. Onun gibi mümtaz şahsiyetlerin varlığı, sadece ilim dünyamız için değil, bütün bir millet için bir kazançtır.



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