Müslümanın tarafı bellidir

Bugün İslam coğrafyasında yaşanan çatışmalar, Müslümanların kendi içindeki ihtilafları daha da görünür hale getiriyor. Oysa rahmet peygamberi ümmetin farklı fırkalara ayrılacağını haber vermiş, fakat bu ayrışmayı düşmanlık sebebi kılmamıştır. Müslümanların birbirine küfür ederek değil, zalimlere karşı ortak bir duruş sergileyerek kurtuluş yolunu bulmaları gerekir.¹

Müslümanların farklı mezhepler ve yorumlar etrafında ayrışması tarihsel bir gerçekliktir. Ehli sünnet çizgisi İslam’ın ana omurgasını temsil eder; fakat bu çizginin dışında kalan Müslümanları bütünüyle dışlamak, onları zalimlerle bir tutmak rahmet peygamberinin mesajına aykırıdır. İhtilaf, düşmanlık değil; farklılıkların içinde hakikati arama çabasıdır.²

Filistin’de yaşanan zulüm, İsrail’in işgal politikaları ve Amerika’nın İslam coğrafyasında yürüttüğü saldırılar Müslümanların ortak vicdanını yaralayan gerçeklerdir. İran örneğinde olduğu gibi, bir ülkenin yönetimi bozuk olabilir; ancak bu durum o ülkenin milyonlarca Müslümanını zalimlerle bir tutmayı haklı çıkarmaz. Müslümanların görevi, zalime karşı mazlumun yanında durmaktır.³

Bu noktada şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun şu sözü yol göstericidir: “Firavun’un karşısında olmak yetmez, Musa’nın yanında olmak lazım.”⁴ Yani sadece zalime karşı çıkmak değil, haklının yanında saf tutmak da imanî bir sorumluluktur.

Müslümanların farklılıklarına rağmen birleşebileceği temel değerler vardır: adalet, mazlumun yanında olmak, zalime karşı durmak. Mezhep farklılıkları, siyasi görüş ayrılıkları bizi bölebilir; fakat zalime karşı ortak bir duruş sergilemek imanımızın gereğidir. Birlik, aynı düşünmekten değil; aynı zulme karşı durmaktan doğar.⁵

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Müslüman toplumlar farklı mezheplerden, etnik kökenlerden ve meslek gruplarından oluşuyordu. Bu çeşitlilik, imparatorlukların zenginliğini ve gücünü artıran bir unsur olarak görülüyordu. Selçuklu’da Türkmenler, Kürtler, Araplar ve Farslar aynı siyasi yapı içinde varlıklarını sürdürürken; Osmanlı’da Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar, Araplar ve daha birçok millet aynı bayrak altında yaşamıştı.⁶

Osmanlı’da Hanefî mezhebi resmi çizgi olarak kabul edilse de, Şafiî ve Maliki uygulamaları da yerel mahkemelerde varlığını sürdürmüş, kadılar kendi içtihatlarına göre hüküm verebilmişlerdir. Bu adlî serbesti, farklılıkların bir arada yaşamasını mümkün kılmıştır.⁷

Ne zaman ki bu farklılıklar birliğin önüne geçti, mezhep ve etnik ayrışmalar siyasetin merkezine oturdu, işte o zaman imparatorluklar darmadağın oldu. Selçuklu’nun parçalanması Anadolu’da beylikler dönemini doğurdu. Osmanlı’nın son yüzyılında ise milliyetçilik akımları ve mezhep ayrışmaları imparatorluğu içten içe zayıflattı.⁸ Tarih bize açıkça gösteriyor ki: farklılıklar bir arada tutulduğunda güç, ayrışmalar öne çıkarıldığında ise çöküş kaçınılmazdır.



Bugün Müslümanların en büyük imtihanı, tarafını net bir şekilde ortaya koymaktır. Tarafımız belli olmalı: zalimin karşısında, mazlumun yanında. Eğer biz birbirimizi tüketir, birbirimize küfredersek; tarih tekerrür eder ve ümmet yeniden dağılır. Oysa asgari müştereklerde birleşir, zalime karşı ortak bir duruş sergilersek; tarih yeniden dirilişimize tanıklık eder.

---

Dipnotlar

