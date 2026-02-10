Nüfus Sayıları Ne Söylüyor?

Kayseri’nin 2025 yılı nüfus verileri açıklandı. Şehrin nüfusu 7 bin 49 kişi artarak 1 milyon 458 bin 991 oldu. İlk bakışta bu artış olumlu gibi görünse de rakamlar biraz daha dikkatli okunduğunda, nüfus artış hızındaki yavaşlama kendini açıkça hissettiriyor.

Kayseri gibi sanayisi, üniversitesi ve genç nüfus potansiyeli yüksek bir şehir için bu artış güçlü bir tabloya işaret etmiyor. Zira artışın önemli bir bölümü doğumdan değil, merkez ilçelere yönelen iç hareketlilikten kaynaklanıyor. Merkez büyürken, bazı ilçeler nüfus kaybı veya yerinde sayma süreci yaşıyor.

Bu noktada nüfus meselesini sadece ekonomik verilerle açıklamak yeterli olmuyor. Evliliklerin gecikmesi, boşanma oranlarının artması ve çocuk sayısındaki düşüş, nüfus artış hızını doğrudan etkiliyor. Evlilik yaşı yükseldikçe, çocuk sahibi olma oranı azalıyor; aile küçüldükçe nüfus da doğal olarak yavaşlıyor.

Özellikle küçük ilçelerde bu durum daha net görülüyor. Özvatan, Akkışla, Felahiye gibi ilçelerde nüfusun birkaç bin kişiyle sınırlı kalması, sadece göçün değil, doğum oranlarının da ciddi biçimde düştüğünü gösteriyor. Bu tablo, uzun vadede sosyal ve ekonomik denge açısından dikkatle ele alınması gereken bir sürece işaret ediyor.

Nüfus artışı sadece rakam meselesi değildir. Sağlıklı aile yapısı, evlilik kurumunun güçlenmesi ve çocuk sahibi olmanın yeniden toplumsal bir değer olarak görülmesi bu sürecin temelini oluşturur. Aksi hâlde istatistikler artış gösterse bile nüfusun geleceği açısından soru işaretleri büyümeye devam eder.

Kayseri’nin rakamları, bugün bize tam olarak bunu söylüyor: Artıyoruz ama yavaşlıyoruz.

Kayseri 2025 İlçe Nüfusları

Toplam: 1.458.991

Melikgazi 593.262

Kocasinan 421.472

Talas 173.657

Develi 67.818

Yahyalı 35.207

Bünyan 30.362

İncesu 29.780

Pınarbaşı 20.598

Tomarza 20.156

Yeşilhisar 15.409

Hacılar 13.701

Sarıoğlan 13.510

Sarız 9.213

Felahiye 5.529

Akkışla 5.440

Özvatan 3.877