Osman Aytekin: Her çizghisinde bir duâ

1959 yılında Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde dünyaya gelen Osman Aytekin, Anadolu’nun içtenlikli seslerinden biridir. Eğitim hayatı kesintilerle dolu olsa da, bu kesintiler onun iç dünyasında bir derinlik, bir sabır ve bir hizmet anlayışı olarak yeşermiştir. Millî Eğitim memuru olarak başladığı görevini, yalnızca bir kamu hizmeti değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olarak görmüştür.

Aytekin’in yazı, resim ve karikatür alanındaki üretimleri, onun çok yönlü sanatkâr kimliğini ortaya koyar. Karikatürlerinde mizahın ötesinde bir anlam, bir duruş vardır. Bu çizgiler, Anadolu insanının değerlerini, inançlarını ve özlemlerini taşır. 1997 yılında MAZLUM-DER’in Başörtüsüne Özgürlük Yarışması’nda ödül kazanması, onun çizgilerinin toplumsal duyarlılıkla buluştuğunun bir göstergesidir.

Resimlerinde ise millî ve manevi duygular daima ön plandadır. Sergilerinde yer alan eserler, bir sanatçının estetik arayışından çok, bir halkın ruhunu yansıtan görsel metinler gibidir. Aytekin’in fırçası, Anadolu’nun renklerini, çocukların masumiyetini ve halkın özlemlerini taşır.

Osman Aytekin’in çocuk kitapları, sadece bilgi değil, aynı zamanda duygu ve değer taşır. Her bir kitap, çocukların iç dünyasına dokunan, onları kendi kültürel kökleriyle buluşturan birer edebi yolculuktur:

- Küçük Şairin Kaleminden: Şiirle tanışan bir çocuğun gözünden dünyaya bakış. Duygusal yoğunluğu yüksek, sade bir anlatımla yazılmıştır.

- Dedemden Masallar: Anadolu’nun sözlü kültür mirasını çocuklara aktaran, geleneksel anlatı biçimlerini yaşatan bir eser.

- Ayşe’nin Rüyası: Manevi değerlerle örülü bir hikâye. Ayşe’nin rüyasında gördüğü semboller üzerinden çocuklara sevgi, sabır ve paylaşma gibi kavramlar anlatılır.

- Minik Ressamın Günlüğü: Resim yapmayı seven bir çocuğun hayal dünyası. Sanatla tanışmanın neşesini ve anlamını taşır.

- Kardeşim Mavi Kuş: Doğa sevgisi ve kardeşlik teması üzerine kurulmuş, şiirsel bir anlatı.

Bu kitaplar, çocuklara yalnızca bir şey öğretmekten çok, onların gönül dünyasına seslenmeyi amaçlar. Aytekin’in kalemi, çocuklara değerleri anlatırken didaktik olmaktan uzak, içten ve samimi bir dil kullanır.

Aytekin’in yazıları, 1979’dan itibaren Hergün, Ortadoğu, Yeni Devir, Millî Gazete, Yeni Düşünce, Türkiye, Zaman gibi gazetelerde; Töre, Türk Edebiyatı, Bizim Ocak, Diyanet Çocuk, Güneysu gibi dergilerde yayımlanmıştır. Bu yazılar, bir fikir beyanından çok, bir kültürel duruşun ifadesidir. “Nefesimiz Gül Bahçesi” (2000) ve “Ozan’ın Şairliği” (2002) adlı kitapları, onun edebi kimliğini ve halkla kurduğu duygusal bağı yansıtan önemli metinlerdir.

Yazıları nedeniyle hakkında açılan davalar, sürgün edilmesi ve maaş kesim cezası alması; onun sanatını daha da derinleştirmiş, kalemini daha da bilgeleştirmiştir. Aytekin, bu ülkenin değerlerine sadık kalan bir sanatkâr olarak, her çizgisinde bir dua, her cümlesinde bir umut taşır.

