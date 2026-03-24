Ötüken’den Bugüne İnsanlığa Işık

Gün, yavaş yavaş geceye teslim oluyor. Ufukta beliren akşamın alacakaranlığında bir yıldız doğuyor. Ona bakanlar için bu yıldız sadece gökyüzünün süsü değil; yol gösteren, umut veren bir rehber. Saf, berrak ve temiz… Kendine bakanları hayran bırakıyor. Gece uzadıkça ışığını daha da güçlü saçıyor; inananlara, güvenenlere yön veriyor.

Oysa dünya türlü olumsuzluklarla dolu. İnsanlığın onurunu zedeleyen, vicdanı yaralayan olaylar her gün karşımıza çıkıyor. Ama bu yıldız, sanki hiçbir şey olmamış gibi başı dik duruyor; ufukları kucaklamış halde dünyaya göz kırpıyor. Kimilerine göre bu yıldız, insanlığın yeniden insan gibi yaşayacağı yolun işaretidir. Kimilerine göre ise vahşetin ve hoyratlığın karşısında insana dönüş çağrısıdır. Herkes kendi penceresinden gördüğünü yorumluyor; ama doğru bakmak, doğru görmek, doğru düşünmek herkese nasip olmuyor.

Bugün bize gerçekten insanlık onurunu hatırlatan yıldızlara ihtiyacımız var. Gün batmak üzere, karanlık yaklaşmakta. Ne ile karşılaşacağımızı kimse bilmiyor. Öyleyse o karanlığa girip kaybolmadan, kendimize çeki düzen verelim. Aydınlığa çıkacak, refah dolu, parlak bir güne uyanmak için hazırlıklarımızı yapalım. Çünkü yıldızlar, sadece gökyüzünü değil, insanlığın yolunu da aydınlatır.

Ve işte bu yıldız, Türk milletinin ta Ötüken’den çıkıp dünyaya nizam ve intizam getiren yürüyüşünü hatırlatıyor. Asırlar boyunca mazlumlara kol kanat geren, zalimlere karşı mücadele eden bu millet, bulunduğu her yerde ışığını saçtı. Türk milleti, tarihin karanlık dönemlerinde bile insanlığın onurunu koruyan bir yıldız gibi parladı. Bugün de aynı ışıkla yol göstermeye devam ediyor. Çünkü bu milletin kaderi, sadece kendine değil, tüm insanlığa rehberlik etmektir.

Yıldızlara bakmayı unutmayın; çünkü onlar bize kim olduğumuzu hatırlatır.

---