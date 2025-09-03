Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu Üzerine

Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu: Milletin gönlünde yer etmiş bir hukukçu, bir devlet adamı

1929 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu, Türkiye’nin hukuk ve kamu yönetimi alanında iz bırakan, uluslararası perspektife sahip, tarafsızlığı ve hizmet anlayışıyla tanınan örnek bir akademisyen ve bürokrattır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1953 yılında mezun olduktan sonra, Almanya Freiburg Üniversitesi’nde telif hukuku üzerine doktora yaparak akademik derinliğini uluslararası düzleme taşımıştır.

Akademik Yolculuk ve Kurumsal Liderlik

- 1962 yılında doçent, 1969 yılında profesör unvanını alarak akademik kariyerini pekiştirmiştir.

- Gazi Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı (1982–1988), ardından Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü (1988–1992) görevlerini üstlenmiştir.

- Rektörlük döneminde üniversiteyi yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın ve vicdanlı yönetimin merkezi olarak görmüştür.

Kayseri’ye hizmeti, yalnızca bir akademik görev değil, aynı zamanda bir hemşehrilik sorumluluğu olarak ele almıştır. Kayserili oluşu, şehri tanıma ve halkla gönül bağı kurma noktasında büyük bir avantaj olmuş; bu yönüyle “Kayseri’yi Kayseriliden iyi bilen rektör” olarak anılmıştır. Elbette diğer rektörlerin de gayretleri olmuştur, ancak Kınacıoğlu Hoca’nın hizmet anlayışı, şehre duyduğu aidiyetle birleşince çok daha derin bir iz bırakmıştır.

Uluslararası ve Ulusal Görevler

- Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Alt Komisyonu üyeliğiyle uluslararası düzeyde de görev almış, Türkiye’yi hukuk alanında temsil etmiştir.

- 2002 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114. maddesi gereğince tarafsız Ulaştırma Bakanı olarak atanmıştır. Bu görev, onun devlet nezdindeki güvenilirliğini ve tarafsızlığını bir kez daha teyit etmiştir.

Bilimsel Katkılar ve Düşünsel Miras

Prof. Dr. Kınacıoğlu, telif hukuku, ticaret hukuku ve kamu yönetimi alanlarında çok sayıda bilimsel eser kaleme almıştır. “Das Türkische Urheberrecht im Vergleich mit dem Deutschland” adlı doktora çalışması, Türkiye’de telif hukuku alanında öncü bir metin olarak kabul edilmektedir. Ayrıca “Çift Meclis Sistemi” üzerine yaptığı çalışmalar, anayasal düşünceye katkı sunmuştur.

İnsanî Yön ve Toplumsal Hafıza

Kınacıoğlu Hoca, yalnızca akademik başarılarıyla değil, insani duruşuyla da tanınmıştır. Bürokrasi içinde tanınan ve aranan bir isim olmasının temelinde, tarafsızlığı, yardımseverliği ve millet sevgisi yatmaktadır. Görev aldığı her kurumda, makamı bir güç değil, bir hizmet vesilesi olarak görmüş; halkın derdiyle dertlenen, çözüm arayan bir devlet adamı olmuştur.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu, 2009 yılında Ankara’da vefat etmiştir. Ardında yalnızca bilimsel eserler değil, aynı zamanda vicdanlı yönetim anlayışı ve milletin hafızasında yer etmiş bir şahsiyet bırakmıştır.

---