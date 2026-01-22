1961 yılında Yozgat’ın Büyükkışla Kasabası’nda doğan Prof. Dr. Nevzat Özkan, Türk dili ve edebiyatı alanında önemli bir bilim insanıdır. İlk ve orta öğrenimini memleketinde, liseyi Kayseri’de tamamladıktan sonra Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulu’nda yükseköğrenim gördü. 1982-1992 yılları arasında edebiyat öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra, 1992’den itibaren Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde akademik hayatına devam etti.

1988’de başladığı yüksek lisansını “Yerkend Ağzı” teziyle, 1990’da başladığı doktorasını ise “Gagavuz Türkçesi Grameri” adlı çalışmasıyla tamamladı. 1994’te yardımcı doçent, 1997’de doçent, 2003’te profesör unvanını aldı. Özkan, Türk dünyasının dil ve edebiyat meselelerine duyarlılığıyla tanınır; boş tartışmalardan uzak, bilginin ve sevginin ışığında üretken bir akademisyen olarak öne çıkar.

Yazıları Erciyes Dergisi başta olmak üzere çeşitli dergilerde yayımlandı; ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler sundu. 2000-2001 yıllarında TİKA desteğiyle Moldova Gagavuz Özerk Bölgesi’nde Komrat Devlet Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Eserleri arasında Gagavuz Türkçesi Grameri (1996), Türk Dünyası Nüfus Sosyal Yapı Dil Edebiyat (1997), Aziz Mahmut Hüdâyî Arapça ve Türkçe Tarîkatnâme (1998), Gagavuz Türk Edebiyatı (1999), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (1999), Ahmet Cevdet Paşa-Fuat Paşa, Kavâ’id-i Osmâniyye (2000), Medhal-i Kavâ’id (2000) ve Türk Dilinin Yurtları (2002) bulunmaktadır.

Çalışkanlığı, disiplinli tutumu ve şuurlu hareket tarzıyla genç yaşta başarıya ulaşan Nevzat Özkan, Türk dili ve edebiyatı araştırmalarında örnek bir bilim insanı olarak kabul edilmektedir.