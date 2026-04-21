Remzi Kılıç: Memlket Sevdalısı

Prof. Dr. Remzi Kılıç’ın hayatına baktığımızda, Anadolu’nun köylerinden başlayarak üniversite kürsülerine uzanan bir azim ve samimiyet yolculuğu görürüz. 1964 yılında Kayseri’nin Sarız ilçesi Karayurt köyünde doğan Kılıç, köy ilkokulundan başlayarak ortaokul, lise ve üniversite yıllarında hep çalışkanlığıyla öne çıkmış, Ankara ve Erciyes Üniversitesi’nde aldığı ilahiyat eğitimiyle akademik yolculuğuna adım atmıştır. Öğretmenlikten araştırma görevliliğine, doçentlikten profesörlüğe uzanan bu süreçte, hem öğrencilerine hem de bilime karşı sorumluluğunu hiç eksiltmemiştir. Onun kaleminden çıkan tezler, makaleler ve kitaplar yalnızca tarihî olayları değil, aynı zamanda bir milletin hafızasını ve kimliğini de taşır. Osmanlı-İran münasebetlerinden Halep vilayetinin idaresine kadar pek çok konuyu derinlemesine incelemiş, Türk kültürüne ve tarihine dair birikimini akademik dünyaya kazandırmıştır.

Remzi Kılıç yalnızca bir akademisyen değildir; aynı zamanda ilkeli bir duruşun, samimi bir Müslümanlığın ve Türk milliyetçiliğinin temsilcisidir. İçi dışı birdir; düşündüğünü açıkça söyler, kimsenin hatırı için yanlış yapmaz. Bu yönüyle öğrencilerine yalnızca bilgi değil, aynı zamanda ahlak ve duruş kazandırır. Onun yetiştirdiği gençler, bu ülkenin geleceğine emanetçi, ihlaslı ve samimi insanlar olarak hazırlanır. Kılıç’ın gayreti, makam ve unvan için değil, insanlığa hizmet etmek içindir. Bugün Erciyes Üniversitesi’nde sürdürdüğü görevinde, hem akademik üretkenliği hem de insani değerleriyle örnek bir bilim adamı olarak anılmaktadır. Onun hayatı, Anadolu’nun köylerinden çıkan bir çocuğun, inançla ve azimle ülkesine ve insanlığa hizmet eden bir değer haline gelebileceğinin en güzel kanıtıdır.