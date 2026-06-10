Sağlıkta Çifte Kazanç ve Çifte Yük

Türkiye’de sağlık sisteminin en çok tartışılan yönlerinden biri, özel muayenehane açan profesör ve uzman doktorların aynı zamanda kamu hastanelerinde ameliyat yapmalarıdır.

Vatandaş, kamu hastanesinde ameliyat olurken dahi özel muayenehanede ödediği yüksek ücretin gölgesinde kalıyor. Yani devletin maaşını alan, kamu hastanesinin imkânlarını kullanan doktor, hastadan ayrıca 6.000 TL muayene ücreti alıyor; ardından ameliyat için 100.000 TL’den başlayan rakamlar talep ediyor. Bu durum, halkın gözünde bir “çifte kazanç” algısı yaratıyor. Çünkü doktor hem devletten maaşını alıyor hem de hastadan özel ücret talep ediyor. Vatandaş ise kamu hastanesinde ameliyat olurken bile özel muayenehaneye yönlendirilmekten kurtulamıyor. Fakir bir insanın ameliyat için kredi çekmek zorunda kalması, bu çarpıklığın en somut örneği. Rakamların Dili Devlet hastanelerinde profesör maaşı 250 bin TL civarında iken, özel muayenehanelerde aynı profesörün talep ettiği ücret 400–600 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bu uçurum, kamu hizmetinin ruhuna aykırı bir tabloyu gözler önüne seriyor. Vatandaş, “Devlet hastanesinde ameliyat oluyorum ama neden özel muayenehaneye para ödüyorum?” sorusunu sormakta haklı.Vicdan ve Sorumluluk bu noktada mesele sadece rakamlar değil; vicdan ve sorumluluk meselesidir. Kamu hastanelerinde görev yapan doktorların, devletin verdiği maaşla insanca yaşayabilecekleri bir düzen kurulmalı. Özel muayenehaneler aracılığıyla hastayı kamuya yönlendirip ek ücret almak, hem etik dışı hem de halkın güvenini zedeleyen bir uygulamadır

Sağlıkta adalet, sadece ilaç erişimi veya randevu kolaylığıyla sağlanmaz. Doktorların kamu hastanelerinde ameliyat yaparken özel muayenehane üzerinden ek ücret talep etmesi, sistemin en büyük yaralarından biridir. Bu yarayı kapatmak için devletin denetim mekanizmalarını güçlendirmesi, doktor maaşlarını insanca yaşamaya yetecek seviyeye çekmesi ve halkın eşit şekilde faydalanabileceği bir düzen kurması şarttır