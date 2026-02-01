SDG’ye Tehlikeli Taviz: Çıban Başına Dönüşen Bir Entegrasyon

Bugün geldiğimiz noktada, Suriye’nin doğusunda yaşanan gelişmeler sadece komşu ülkenin değil, doğrudan Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren bir mesele hâline gelmiştir. Dün cephede karşı karşıya gelinen unsurların bugün “barış” ve “entegrasyon” adı altında bir tümen hâline getirilmesi, kamuoyunda haklı bir endişe doğurmaktadır.

Resmî söylemde bu tümen Suriye ordusuna bağlanmış gibi görünse de, gerçekte emperyal güçlerin kontrolünde bir yapı olarak şekillenmektedir. ABD ve İsrail’in bölgesel çıkarları doğrultusunda bu oluşumun, kuzey Irak’taki özerk bölge ile entegrasyon fırsatlarını kollayacağı açıktır. Bu durum, Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedeleyecek, Türkiye’nin güney sınırında yeni bir “çıban başı” yaratacaktır.

Türkiye açısından mesele yalnızca sınır güvenliği değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın korunmasıdır. Zira bu tür yapılar, uzun vadede hem Suriye’nin hem Türkiye’nin iç barışını tehdit edecek potansiyele sahiptir. Kamuoyunun dikkatle takip etmesi gereken nokta, bu tavizin bir “barış” adımı değil, aksine yeni bir çatışma zemini hazırlamasıdır.

Elbette mevcut dengeler ve uluslararası baskılar nedeniyle ortaya çıkan bu tablo, kısa vadede kaçınılmaz bir sonuç gibi görülebilir. Ancak Türkiye’nin diplomatik ve askerî desteğiyle söz konusu tümenin kadro yönünden saflaştırılması, gerçek bir intibakın sağlanması hâlâ mümkündür. Bu süreçte, kararlı bir politika ve bölgesel işbirliği belirleyici olacaktır.

Sonuç olarak, SDG’ye verilen bu taviz, bölge için yeni riskler doğurmakla birlikte, Türkiye’nin aktif müdahalesiyle bertaraf edilebilecek bir tehlikedir. Kamuoyunun bu süreci dikkatle izlemesi ve karar vericilerin stratejik kararlılıkla hareket etmesi, geleceğimiz açısından hayati önem taşımaktadır.

---