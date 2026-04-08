Anadolu ’insanının dilinde köklü bir deyim vardır: “Guru guru gadan olayım, tıkır tıkır kurban olayım.” Bu söz, çoğu zaman samimiyetsizliğin, ilgisizliğin ve duyarsızlığın rahatsızlık verdiği noktalarda dile getirilir. Aslında bu deyim, sevgi kelimesinin yanlış ve özensiz kullanımında da geçerlidir. Çünkü sevgi, dikkatsiz ve itinasız bir şekilde söylendiğinde, tıpkı bu deyim gibi insan üzerinde iğreti durur, yerine oturmaz, havada kalır.

Sevgi kelimesinin özünde ihlas ve samimiyet bulunur. İhlas, samimi, seviyeli, dikkatli ve özenli davranışı ifade eder. Bugün yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri, sevgisizliktir. İnsan, para, mal, mülk ve dünya nimetlerinin tümüne sahip olsa bile, sevgi sözcüğünün karşılığını bulamadığında hayatında büyük bir boşluk hisseder. Bu da sevginin ne kadar anlamlı ve vazgeçilmez olduğunu gösterir.

Ne yazık ki sevgi kelimesini istismar eden, yanlış kullanan ya da çıkarları için dile getiren insanlar çoğunluktadır. Oysa sevgi, gönülden gelen, ihlasla söylenen bir sözcüktür. Bir çocuk annesine “Seni seviyorum” dediğinde, bunun içinde çıkar ya da gösteriş olmaz. Aynı şekilde bir insanın başka birini sevdiğini söylemesi, tavır ve davranışlarıyla da anlaşılmalıdır. Eğer bir kişi birini üzüyor, ardından “Seni çok seviyorum” diyorsa, bu tenakuz, yani çelişki, onun riyakârlığını ortaya koyar.

Bazı kelimeler asla ifade ettiği mana dışında kullanılamaz, Sevmek de bunlardan biridir. Sevgi, yalnızca dilin ifadesi değil, hal ve hareketlerle yaşanan bir durumdur. Birine sürekli “Seni seviyorum” demek, onu gerçekten sevdiğiniz anlamına gelmez. Sevgi, sevilen insanı rahat ettirmek, değerlerine sahip çıkmak, mutluluğunu sağlamakla tezahür eder. Eğer bir kişi sevgi sözünü dilinden düşürmüyor ama karşısındakine üzüntü veriyorsa , bu, kelimenin anlamını bilmediğini ya da bile bile yanlış kullandığını gösterir.

Sonuç olarak, sevgi kelimesi ancak samimiyetle, ihlasla ve içtenlikle dile getirildiğinde anlam kazanır. Sevgi, sözle değil, davranışla yaşanır; çıkarla değil, gönülle beslenir.