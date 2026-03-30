Sohbet Meclisi: Ruhun Mektebi

Hayatın hızlı akışı içinde insan çoğu zaman kendini unutur. Günlük telaşlar, geçim derdi, dünya meşgalesi derken kalbin sesi kısılır, ruhun nefesi daralır. İşte tam da bu noktada sohbet meclisleri devreye girer. Onlar, insana insan olduğunu hatırlatan, gönülleri olgunlaştıran, kalpleri arındıran mekânlardır.

Sohbet, sadece söz alışverişi değildir. Yılların birikimiyle okunan, duyulan, düşünülen bütün bilgilerin süzülüp hikmete dönüştüğü bir ikramdır. Sohbet halkasında anlatan, bir ömrün tecrübelerini özetler; dinleyen ise kulaklarıyla değil, kalbiyle istifade eder. Bu yüzden sohbet meclisi, bir okuldan daha fazlasıdır: ruhun mektebidir.

Nice büyükler sohbetin tesirini misk taşıyanla körük çekenin misaliyle anlatmışlardır. Güzel arkadaş, güzel söz, güzel meclis insana huzur ve ferahlık verir. Kötü arkadaş, kötü söz, kötü meclis ise kasvet ve sıkıntı getirir. Gül bahçesinden esen meltem nasıl râyihalar taşırsa, sohbet meclisi de gönüllere güzellik taşır.

Bugün toplumun en büyük ihtiyacı, işte bu meclislerin yeniden ihya edilmesidir. Çünkü sohbet, insanı iyiliğe teşvik eder, kötülükten sakındırır. Sohbet, bilgiyi hikmete dönüştürür, kalpleri birleştirir. Sohbet, insanı olgunlaştırır, gönülleri yumuşatır.

Sohbet meclislerini ihmal etmek, aslında kendi ruhumuzu ihmal etmektir. O meclisler, insanın kendini yeniden bulduğu, kalbin yeniden nefes aldığı mekânlardır. Bugün bir köşe yazısında söylenecek en önemli cümle belki de şudur: Sohbet meclisi, insanı insan yapan, inşa eden mekânlardir

-