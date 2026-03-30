Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 336 bin TL ceza
Ünlü sanatçı Ali Rıza Binboğa’nın vefat eden ağabeyi Kayseri’de toprağa verildi
Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
AK Parti'li Cıngı'dan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB'ye ziyaret
Ünal TAYFUR

Sohbet Meclisi: Ruhun Mektebi

Hayatın hızlı akışı içinde insan çoğu zaman kendini unutur. Günlük telaşlar, geçim derdi, dünya meşgalesi derken kalbin sesi kısılır, ruhun nefesi daralır. İşte tam da bu noktada sohbet meclisleri devreye girer. Onlar, insana insan olduğunu hatırlatan, gönülleri olgunlaştıran, kalpleri arındıran mekânlardır.  

Sohbet, sadece söz alışverişi değildir. Yılların birikimiyle okunan, duyulan, düşünülen bütün bilgilerin süzülüp hikmete dönüştüğü bir ikramdır. Sohbet halkasında anlatan, bir ömrün tecrübelerini özetler; dinleyen ise kulaklarıyla değil, kalbiyle istifade eder. Bu yüzden sohbet meclisi, bir okuldan daha fazlasıdır: ruhun mektebidir.  

Nice büyükler sohbetin tesirini misk taşıyanla körük çekenin misaliyle anlatmışlardır. Güzel arkadaş, güzel söz, güzel meclis insana huzur ve ferahlık verir. Kötü arkadaş, kötü söz, kötü meclis ise kasvet ve sıkıntı getirir. Gül bahçesinden esen meltem nasıl râyihalar taşırsa, sohbet meclisi de gönüllere güzellik taşır.  

Bugün toplumun en büyük ihtiyacı, işte bu meclislerin yeniden ihya edilmesidir. Çünkü sohbet, insanı iyiliğe teşvik eder, kötülükten sakındırır. Sohbet, bilgiyi hikmete dönüştürür, kalpleri birleştirir. Sohbet, insanı olgunlaştırır, gönülleri yumuşatır.  

Sohbet meclislerini ihmal etmek, aslında kendi ruhumuzu ihmal etmektir. O meclisler, insanın kendini yeniden bulduğu, kalbin yeniden nefes aldığı mekânlardır. Bugün bir köşe yazısında söylenecek en önemli cümle belki de şudur: Sohbet meclisi, insanı insan yapan, inşa eden mekânlardir

Yazarın Diğer Yazıları

Sohbet Meclisi: Ruhun Mektebi

30 Mart 2026 22:57

Kırşehir’de Ahiliğin İzinde: 41. Yıl Buluşmamıza Hazırlık

29 Mart 2026 15:38

Değerlerine Yabancı Bir Teşkilat

27 Mart 2026 23:45

Üşüyorum

26 Mart 2026 22:14

Horasan: Güneşin Doğduğu Yer

25 Mart 2026 20:43