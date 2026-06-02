Suçlu Kim, Domuz Mu?

Türkiye'de domuz çiftliklerinin sayısı ve üretim miktarı, hem turizm sektörünün (oteller, yabancı turistlerin talepleri) hem de iç piyasadaki yerleşik yabancıların/gayrimüslim vatandaşların tüketim ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirli yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.

​Konuyla ilgili öne çıkan veriler, yasal durum ve üretim detayları şu şekildedir:

​Çiftlik Sayısı ve Coğrafi Dağılım

Resmi makamların net bir döküm açıklaması olmasa da tarım sektörü raporlarına ve saha araştırmalarına göre Türkiye genelinde 80 ile 100 arasında aktif domuz çiftliği bulunduğu tahmin edilmektedir.

​Bu çiftliklerin yoğunlaştığı veya faaliyet gösterdiği bilinen başlıca 18 il şunlardır:

​Marmara Bölgesi: İstanbul (Arnavutköy, Ayazağa, Beykoz, Kemerburgaz, Polonezköy vb. bölgeler), Bursa (Karacabey civarı), Bilecik, Balıkesir.

​Ege Bölgesi: İzmir (Menemen çevresi), Manisa, Denizli, Afyonkarahisar.

​Akdeniz Bölgesi: Mersin, Adana, Antalya, Isparta, Burdur.

​İç ve Doğu Anadolu: Eskişehir, Kayseri, Çorum, Kastamonu, Erzincan.

Üretim ve Tüketim Miktarı

​Türkiye'deki yıllık domuz eti üretim ve tüketim miktarının yaklaşık 3 milyon kilogram (3.000 ton) civarında olduğu ifade edilmektedir.

Elde edilen etler piyasada şu şekillerde değerlendirilmektedir:

​Otel ve Restoranlar: Üretimin çok büyük bir kısmı turistik bölgelerdeki oteller, tatil köyleri ve yabancı misafirlere hizmet veren restoranlar tarafından tüketilir.

​İşlenmiş Gıda Ürünleri: Belirli şarküteri markaları tarafından jambon, salam, sosis, bacon (pastırma) ve frankfurter sosis gibi ürünlerin yapımında kullanılır.

​Dış Ticaret / İhracat: Üretilen et ve deri ürünlerinin bir kısmı yurt dışına ihraç edilmektedir.

​Yasal Durum ve Mevzuat

​Domuz etinin Türkiye'deki hukuki statüsü 2006 yılında yapılan bir mevzuat değişikliğiyle netleşmiştir:



Kasaplık Hayvan Statüsü: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği ile domuz, "diğer kasaplık hayvanlar" kategorisine (at, tavşan ve yaban domuzu ile birlikte) dahil edilmiştir.

​Ayrı Üretim ve Satış Zorunluluğu: Mevzuat gereği, domuz etinin diğer kırmızı etlerle (sığır, koyun vb.) aynı tesislerde işlenmesi, aynı tezgahlarda yan yana satılması veya ürünlerin birbirine karıştırılması kesinlikle yasaktır. Domuz eti içeren ürünlerin etiketinde bu durumun açıkça belirtilmesi ve satışının ayrı reyonlarda ya da özel dükkanlarda yapılması zorunludur.

​Güvenlik ve Denetim Uyarısı: Sektör temsilcileri ve uzmanlar, yasal ve ruhsatlı çiftliklerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğini belirtirken; halk sağlığı ve tüketici yanıltmasının önüne geçilmesi adına merdiven altı (kaçak) kesimlere karşı denetimlerin çok daha sıkı tutulması gerektiğine dikkat çekmektedir.