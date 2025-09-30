Sumud: Uyuyan Dünyaya Karşı Ayağa Kalkmak

Dünya uyuyor. Uyuyor çünkü görmemek daha kolay, duymamak daha konforlu. Gazze’de çocuklar ölürken, hastaneler bombalanırken, bir millet yok edilmeye çalışılırken, birçok devlet sağır ve dilsiz kalmayı tercih ediyor. Ama halklar uyanık. Vicdanı olanlar, kalbi olanlar, insan kalabilenler ayağa kalkıyor. İşte Sumud, bu ayağa kalkışın adıdır.

Sumud, Arapça’da “kararlılık” demek. Ama Filistin’de bu kelime, bir halkın toprağına kök salma iradesini, sabırla direnişini, gündelik yaşamla zulme karşı koyuşunu anlatır. Sumud, bir taş değil; bir duruş. Bir silah değil; bir sabır. Bir slogan değil; bir yaşam biçimi.¹

Bugün Gazze’ye ulaşmak için yola çıkan Sumud Filosu, sadece yardım taşımıyor. Vicdan taşıyor. Onur taşıyor. İnsanlık taşıyor. 40’tan fazla ülkeden aktivist, doktor, gazeteci, din adamı, İsrail’in tehditlerine rağmen yola çıktı. Bu, bir yardım hareketi değil; bir kıyam. Uyuyan dünyaya karşı bir şahlanış.²

Ama ne yazık ki İslam dünyası sessiz. Müslüman ülkeler, bu kıyama eşlik etmekten uzak. Oysa Filistin, sadece bir coğrafya değil; ümmetin vicdanı. Sumud, bu vicdanı kuşananların adıdır. Sessizlik, zulmü büyütür. Ses ise zulmü durdurmanın ilk adımıdır.

Filistin’de zeytin ağacı, hamile kadın, çocukların gülüşü… Bunlar Sumud’un sembolleridir. Çünkü Sumud, doğacak çocuklara umut taşımaktır. Kültürü yaşatmak, kimliği korumak, toprağa kök salmaktır. Bu, silahla değil; sabırla yapılan bir direniştir.³

Sumud, bir şahlanıştır. Dünya uyurken uyanık kalmaktır. Filistin’deki vahşete karşı vicdanı kuşanmak, insan kalabilmenin son sınırıdır. Bu yazı, o sınırda duranlara bir çağrıdır: Uyanın. Ayağa kalkın. Sumud olun.

