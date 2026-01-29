Tarlada Emek, Pazarda Soygun: Devlet Nerede?

Semt pazarları artık bir alışveriş mekânı değil, bir sömürü sahnesi. Tarlada 10 liraya satılan domatesin pazarda 50 liraya çıkması sadece aracının vicdansızlığı değil, aynı zamanda devletin ihmali. Çünkü bu düzeni denetlemek, bu halkın cebini ve üreticinin emeğini korumak devletin asli görevi.

Aracılar yıllardır çiftçinin alın terini yok pahasına alıyor, tüketiciye kat be kat fiyatla satıyor. Bu serbest piyasa değil, serbest vurgun. Çiftçi emeğini tarlada bırakıyor, tüketici pazarda soyuluyor, aracı ise hiçbir emek vermeden kasasını dolduruyor.

Devletin denetimleri göstermelik. Marketlere ceza kesiliyor ama sonuç yok. Tarım Kredi marketleri kuruldu, sözde tüketiciyi koruyacak diye. Fakat aynı ürün özel markette daha ucuz çıkıyorsa bu girişim baştan başarısızdır. Hal yasası yıllardır konuşuluyor, ama hâlâ ortada somut bir çözüm yok.

Üretici emeğinin karşılığını almak istiyor, tüketici makul fiyatla alışveriş yapmak istiyor. Bu kadar basit. Ama devlet görevini yerine getirmedikçe, aracılar da fırsatçılıktan vazgeçmedikçe semt pazarları her hafta aynı tiyatroyu oynayacak. Çiftçi ürününü tarlada çürütmeye devam edecek, vatandaş pazarda soyulmaya devam edecek.

Artık laf değil, icraat zamanı. Aracının vurgununa da devletin ihmaline de dur denmedikçe, semt pazarları halkın değil, fırsatçıların sahnesi olmaya devam edecek.

---