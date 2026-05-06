Tatlı Bir Gerçek: Aspartamın Görünmeyen Yüzü

Günümüzde market raflarında “light” ya da “diyet” etiketiyle satılan birçok yiyecek ve içeceğin içinde gizlenen bir madde var: aspartam. Şekerden yaklaşık iki yüz kat daha tatlı olan bu yapay tatlandırıcı, kalorisiz oluşuyla gıda sanayisinin gözdesi. Ancak tatlı bir kurtarıcı gibi görünen bu madde, aslında dünya çapında tartışmaların odağında.

Dünya Sağlık Örgütü, 2023 yılında aspartamı “muhtemelen kanserojen” olarak sınıflandırdı. Bu karar kesin bir hüküm değil, ama ihtiyatlı bir uyarı. Bazı ülkeler bu sınıflandırmayı dikkate alarak kullanımını sınırlandırırken, Türkiye’de hâlâ yaygın şekilde tüketiciye sunuluyor. Gazlı içeceklerden sakızlara, tatlılardan hazır kahvelere kadar birçok üründe karşımıza çıkıyor.

Peki neden?

Birincisi, yasal çerçeve. Avrupa Birliği mevzuatına paralel olarak Türkiye’de de aspartam, belirlenen günlük alım limitleri içinde güvenli kabul ediliyor. İkincisi, ekonomik avantaj. Çok küçük miktarlarda kullanılması maliyeti düşürüyor. Üçüncüsü ise tüketici talebi. Şeker hastaları ve kalori kontrolü yapanlar için “kalorisiz tatlı” cazip geliyor.

Ancak işin bir de görünmeyen yüzü var. Aspartam vücutta parçalandığında metanol açığa çıkar, bu da formaldehite dönüşerek toksik etki yaratabilir. Uzun vadeli etkiler konusunda bilim dünyası hâlâ kesin bir sonuca varmış değil. İşte bu belirsizlik, toplumda yeterince bilinmeyen bir risk olarak karşımızda duruyor.

Atalarımız “tatlı yiyelim, tatlı konuşalım” derken, tatlının bile ölçüsünü bilmek gerektiğini hatırlatıyordu. Bugün ise mesele sadece şeker değil, şeker yerine konulan yapay tatlandırıcıların da ölçüsünü bilmek. Aspartam meselesi, bize modern tüketim kültürünün bir gerçeğini gösteriyor: Ucuz ve kolay olan her zaman sağlıklı değildir.

Son söz: Aspartamlı ürünleri tamamen hayatımızdan çıkarmak belki zor, ama bilinçli tüketici olmak elimizde. Doğal tatlandırıcı alternatiflerini tercih etmek, hem sağlığımızı hem de geleceğimizi korumak için küçük ama önemli bir adım olabilir.