Toplumsal Körlük

Kelime anlamıyla “doğru olmayan, hatalı” demektir. İnsan hayatında yanlış, düzeltilmesi gereken bir davranış biçimidir. Bazen kişi kendi hatasını fark edemez; işte bu noktada sosyal bilimciler, hukukçular ve eğitimciler devreye girer. Toplumun huzurlu yaşaması için doğru-yanlış çizgilerini kamuoyuna açıklamak, kurallar koymak zorundadır.Ancak ne gariptir ki, yanlış olduğunu bildiğimiz hâlde ısrarla sürdürdüğümüz davranışlar vardır.

İzmarit ve GörgüsüzlükEn basit örnek: sigara izmaritini yere atmak. Çöp kutusu yanı başında dururken, defalarca öğütlenmesine rağmen insanlar izmaritlerini yollara bırakıyor. Bu sadece çevreye değil, toplumsal görgüye de ihanettir. Üniversite mezunu, akademisyen, hatta profesör unvanına sahip kişilerde bile bu yanlışın sürdürülmesi, bize bir gerçeği gösteriyor: etiket insanı adam etmiyor. Makam, diploma, unvan… Bunlar insani özelliklerin garantisi değil

Bir başka örnek: dükkânının eşyalarını kaldırımlara yığan esnaf. Zabıta uyarıyor, ceza kesiyor; fakat zabıta daha yüz metre uzaklaşmadan aynı yanlış tekrar ediliyor. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir görgüsüzlüktür? Yanlışı bilerek sürdürmek, toplumsal düzeni hiçe saymaktır.

Peki neden ısrar ederiz?Alışkanlık: Yanlış davranış, zamanla normalleşir.Denetimsizlik: Ceza veya yaptırımın etkisizliği, yanlışı sürdürmeye teşvik eder.Bencillik: “Benim çıkarım önemli” anlayışı, toplumsal sorumluluğu yok eder.Oto kontrol eksikliği: Ecdadımızın uyguladığı birbirini nezaketle uyarmak geleneği unutulmuştur.

Oto Kontrol ve NezaketYanlışı düzeltmenin tek yolu eğitim değildir. En yüksek akademik kurumlarda bile yanlışın sürdüğünü görüyoruz. Çözüm, oto kontroldür. Yani birbirimizi nazikçe uyarmak, kırmadan dökmeden hatırlatmak. Çöpünü sokağa atanı, kaldırımı işgal edeni, izmaritini yere atanı usanmadan uyarmak…Toplum, ancak bu karşılıklı denetimle güzelleşir. Yanlışa ısrar edenler olabilir; ama doğruyu ısrarla hatırlatmak da bizim görevimizdir. Çünkü aksi hâlde çevremiz yaşanmaz bir hâl alır

Yanlışa ısrar etmek, bireysel bir tercih değil; toplumsal bir körlüktür. Bu körlüğü aşmanın yolu, nezaketle uyarı ve ısrarla doğruyu hatırlatmadır. Unutmayalım: Yanlışı sürdürmek kolaydır, ama doğruyu yaşatmak bir medeniyet meselesidir