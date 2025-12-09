Tuncer Namlı: Kur’an’a Adanmış Bir Hayat

1959 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Kirsinkavağı köyünde dünyaya gelen Tuncer Namlı, çocukluk yıllarından itibaren ilim ve irfan yoluna yönelmiş bir isimdir. İlkokul eğitimini köyünde tamamladıktan sonra üç yıl süren medrese eğitimiyle klasik geleneğin kapısından içeri adım atmış, ardından Zile ve Tokat İmam Hatip Liselerinde orta öğrenimini sürdürmüştür. Bu çizgi, onun hem halkın içinden gelen bir öğrenci hem de modern eğitim kurumlarının yetiştirdiği bir araştırmacı olacağının işaretidir.

1985 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Namlı, aynı fakültede İslam Hukuku alanında yüksek lisans yaparak akademik yolculuğunu derinleştirmiştir. Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı “Tanzimat ve Sonrası Dönem Kanunlaştırma Tartışmaları” başlıklı tezi, onun hem tarihî hem de fikrî meseleleri kavrama gücünü ortaya koymuştur. Akademik camiadan çeşitli sebeplerle uzak düşse de araştırmacı kimliği hiçbir zaman yakasını bırakmamış, hayatının her döneminde okumayı, düşünmeyi ve yazmayı sürdürmüştür.

1986’da Alanya’da başlayan öğretmenlik serüveni, on yıl boyunca genç nesillere rehberlik etmesiyle devam etmiş, 1995’te Yozgat Çayıralan’da noktalanmıştır. Aynı yıl Fecr Yayınevi’nde kültürel araştırmalar biriminde çalışmaya başlamış, uzun süre yayın editörlüğü yaparak hem metinleri hem de okurları titizlikle buluşturmuştur. Fecre Doğru dergisinde yazı hayatına adım atan Namlı, 2001’de “Ahlakî Kavramlarda Anlam Arayışı-1” adlı kitabıyla düşünce dünyasına kalıcı bir katkı sunmuştur.

Kur’an’a olan bağlılığı ise onun en belirgin yönüdür. Arkadaşlarının talebi üzerine sekiz yıl süren meal çalışmasına girişmiş, bu süreçte uzmanlarla istişare ederek, farklı ekollerin görüşlerini dinleyerek ve kaynakları titizlikle inceleyerek Kur’an’ı daha iyi anlama yolunda büyük bir emek vermiştir. Bu çabanın ürünü olan “Kur’an Aydınlığı (Kronolojik Kur’an Meali)”, farklı boyut ve baskı seçenekleriyle yayımlanmış, okura vahyin iniş sürecini kronolojik bir perspektiften takip etme imkânı sunmuştur. Namlı, bu çalışmasıyla Kur’an’ın pedagojik ve toplumsal inşa dilini daha görünür kılmayı amaçlamış, metnin tarihsel bağlamını okur için anlaşılır hâle getirmiştir.

14 Temmuz 2011’de Fecr Yayınevi’ndeki görevinden ayrılarak Anadolu İlahiyat Akademisi’nin kurucu müdürü olmuş, bu kurum aracılığıyla ilahiyat araştırmalarına yeni bir soluk kazandırmıştır. Bugün hâlâ araştırmalarını sürdürmekte, okurluğunu ve yazarlığını bir arada yaşatmaktadır.

Tuncer Namlı, yalnızca bir yazar ya da öğretmen değil; aynı zamanda iyi bir okuyucu, güçlü bir biyografi bilgisine sahip bir araştırmacı ve Kur’an’a bütün günleriyle adanmış bir bilim adamıdır. Hayatını, Kur’an’ı anlamaya ve anlatmaya vakfetmiş; istişareyi, kaynaklara sadakati ve ahlâkî tutarlılığı metodunun merkezine yerleştirmiştir. Onun biyografisi, bir insanın ilim yolunda nasıl sabırla, sebatla ve samimiyetle yürüyebileceğinin canlı bir örneğidir.