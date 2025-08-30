Türk’ün Ağustos Takvimi

Bir milletin hafızasında yankılanan zaferler, takvim yapraklarından çok daha fazlasıdır.

Ağustos ayı, Türk milletinin tarihsel yürüyüşünde yalnızca bir zaman dilimi değil; bir diriliş, bir irade ve bir vicdan takvimidir. Bu ayda kazanılan zaferler, toprağın vatanlaştığı, milletin birleştiği, devletin şekillendiği ve özgürlüğün yeniden tanımlandığı dönüm noktalarıdır. Her biri, tarihin bir köşesinde değil; milletin kalbinde yer eder.

Malazgirt: Toprağa Düşen İlk Adım (26 Ağustos 1071)

Sultan Alparslan’ın Bizans’a karşı kazandığı Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun Türk yurdu olmasının ilk işaret fişeğidir. Bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil; bir medeniyetin Anadolu’ya kök salma iradesidir. O gün, oklar yalnızca düşmana değil, tarihe saplanmıştır.

Otlukbeli: Birliğin Kılıcı (11 Ağustos 1473)

Fatih Sultan Mehmet’in Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a karşı kazandığı Otlukbeli Zaferi, Anadolu’daki parçalanmışlığı sona erdiren bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, Türk birliğinin yeniden tesis edildiği, doğu ile batının aynı hilalin altında birleştiği gündür.

Çaldıran: Mezhep Değil Millet (23 Ağustos 1514)

Yavuz Sultan Selim’in Safevîlere karşı kazandığı Çaldıran Zaferi, Anadolu’da mezhep çatışmalarına karşı devlet aklının galip geldiği bir zaferdir. Bu savaş, Türk-İslam birliğinin sağlandığı ve milletin ortak vicdanının korunduğu bir dönüm noktasıdır.

Mercidabık: İslam Dünyasına Açılan Kapı (24 Ağustos 1516)

Yavuz’un Memlükler karşısında kazandığı Mercidabık Zaferi, Osmanlı’nın Arap coğrafyasına açılmasını ve hilafetin Osmanlı’ya geçiş sürecini başlatmıştır. Bu zafer, yalnızca bir toprak kazanımı değil; bir sorumluluğun üstlenilmesidir.

Mohaç: Avrupa’nın Eşiği (29 Ağustos 1526)

Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan’a karşı kazandığı Mohaç Zaferi, Avrupa’nın siyasi haritasını değiştirmiştir. İki saat süren bu savaş, Osmanlı’nın kudretini yalnızca kılıçla değil, adaletle de duyurduğu bir andır.

Dumlupınar: Cumhuriyet’in Eşiği (30 Ağustos 1922)Gazi

Mustafa Kemal in başkomutanlığında kazanılan Dumlupınar Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en yüksek ifadesidir. Bu zafer, işgalin sona erdiği, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı ve milletin yeniden ayağa kalktığı gündür.

Ağustos’un Vicdanı

Bu zaferler, yalnızca geçmişin hatıraları değil; bugünün sorumluluklarıdır. Her biri, milletin özgürlük, adalet ve birlik arzusunun birer yankısıdır. Ağustos ayı, Türk tarihinin vicdan takvimidir. Malazgirt’te toprağa düşen ilk adım, Dumlupınar’da Cumhuriyet’e dönüşmüştür.

Milletin hafızasında yankılanan bu zaferler, yalnızca tarih kitaplarında değil; vicdanlarda, şiirlerde ve bayramlarda yaşar. Çünkü zafer, yalnızca kazanmak değil; hak etmek, korumak ve yaşatmaktır.

