Unutulmayan Şahsiyetlerden: Ümit Fehmi Sorgunlu

1949 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Ümit Fehmi Sorgunlu, edebiyat dünyasında sessiz ama derin izler bırakan bir öykü yazarı olarak hatırlanıyor. Ortaokul eğitimini 1964’te tamamladıktan sonra çeşitli işlerde çalıştı; 1995 yılında SSK Bölge Müdürlüğü memurluğundan emekli oldu. Ancak onun asıl etkisi, edebiyat alanındaki üretkenliği ve kültürel katkılarıyla şekillendi.

Sanat hayatına 1969’da Emel gazetesinde yayımlanan bir şiirle adım atan Sorgunlu, 1976’da Doğuş Edebiyat dergisini kurarak edebi çevrelerde tanınmaya başladı. 1995’te Öncü Edebiyat dergisinin genel yayın ve sanat yönetmenliğini üstlendi. 2002’den itibaren Berceste dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Şiir ve öyküleri; Hisar, Kültür Sanat, Dergâh, Türk Edebiyatı gibi birçok önemli dergide yayımlandı.

Öykülerinde Anadolu insanının gündelik yaşamını, geçiş dönemlerini ve toplumsal kırılmaları sade bir dille aktardı. “Acılar Nerede Başlar” (1983), “Yağmur Yağmıyordu” (1992), “Eylül Vurgunu” (1997) ve “Gülün Müjdesi” (2005) gibi eserlerinde bireysel acıyı toplumsal hafızaya dönüştürme çabası dikkat çeker. Özellikle 12 Eylül sonrası dönemi ele alan “Eylül Vurgunu”, siyasi ve kültürel alt yapının izlerini taşıyan önemli bir yapıttır.

Sorgunlu, edebiyatın yanı sıra yerel basında da aktif rol aldı. Hakimiyet gazetesinde “Divit” adlı kültür-sanat ekini hazırladı; Kayseri Gündem ve Kayseri Olay gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 1982’den itibaren çeşitli edebiyat ödülleriyle onurlandırıldı: KASD Hikâye Teşvik Ödülü, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Röportaj Ödülü, Basın Yayın Genel Müdürlüğü Röportaj Ödülü ve Türk Edebiyatına Hizmet Ödülleri bunlar arasında yer alır.

2010 yılında Kayseri’de vefat eden Ümit Fehmi Sorgunlu, ardında sadece kitaplar değil; Anadolu’nun kültürel hafızasında yer etmiş bir duruş bıraktı. Sessizliğiyle öğreten, yazdıklarıyla düşündüren bir şahsiyet olarak, unutulmayanlar arasında yerini aldı.

